V SuperStar si niektoré mladé spevácke krásky myslia, že neprišli súťažiť, ale vyhodiť si z kopýtka. Dve súťažiace si dokonca na hotelovú izbu tajne prepašovali chlapcov a ďalšia ráno sladko vyspávala, keďže to zrejme so zábavou večer prehnala.

V SuperStar už ide do tuhého. Do top 20-ky sa dostanú iba tí najlepší. Predtým však musia v dvojiciach pred porotou odviesť čo najlepší výkon. Niektoré krásky to však berú až príliš na ľahkú váhu. To je aj prípad 15-ročnej Báry a Karmen. Všetci súťažiaci už boli hore a pilne cvičili svoje piesne, ale po Báre a 18-ročnej Karmen akoby sa zľahla zem. Preto ich išiel štáb hľadať na hotelové izby. Ako prvej zaklopali Barbore, ktorá bývala so 16-ročnou Dominikou. Keď otvorila rozospatá dvere, prišlo prekvapenie. V ich posteli ležali dvaja cudzí chlapci, ktorých si tam tajne prepašovali.

Bára a Dominika si do hotelovej izby prepašovali dvoch cudzích chalanov. Zdroj: tv markíza

„To sú naši chalani,“ habkala Bára. „Ja som Dominik a chodím akoby s Bárou. Alebo aspoň sa snažím,“ vysvetľoval mladík. Vedľa neho ležala Dominika so svojím, zrejme, tiež frajerom. No keďže chlapci nemajú so súťažou nič spoločné, v izbe dievčat nemali rozhodne čo robiť.

No a aby toho nebolo málo, ani Bárina duetová parťáčka Karmen sa nikomu z jej izby nehlásila. Keď k nej zavítali, bola rozospatá, no prekvapivo až veľmi veselá. Jej spolubývajúca jej podala vodu, keďže vyzerala ako po prehýrenej noci. „To je vodka? Moje telo sa bude normálne diviť, že pijem vodu,“ rehotala sa. „Ty si niekde pila, že?“ zisťovala Bára. „Ja? Prosím ťa! Máš dôkazy? Vyzerám úplne fresh!“ smiala sa ďalej.

Karmen bola ráno až príliš veselá... Zdroj: tv markíza

Obe dievčatá však na svoje správanie doplatili. Vystúpenie pred porotou sa im vôbec nepodarilo a v zákulisí sa pohádali ako psy. ,,Rozhodila ma moja kolegyňa Bára, ktorá pláca nezmysly. Porota niečo vytiahla na ňu, že si večer užívala a preto ona hneď povedala, že ja toto a hento,” posťažovala sa Karmen ďalšej súťažiacej po nepodarenom spievaní. Neskôr medzi oboma nastala obrovská hádka. ,,Jediné, čo som chcela povedať do tej kamery, bolo to, že si to všetko chcela zhodiť na mňa a nepovedala si, že si s nami bola tiež!” pokúšala sa jej Bára všetko vysvetliť. No márne. ,,Vyvádzaš ma z miery. Mlč, mlč, mlč! Nechcem ťa počúvať, už mám na teba alergiu! Fuj ty vole, fuj!” vrieksala po nej Karmen v zákulisí a s nervami sa postavila a buchla dverami. Ostatní v miestnosti sa na nich iba mlčky pozerali. Ako to dopadne, uvidíte už zajtra večer na Markíze.