Alkohol je metla ľudstva. A vedeli by o tom rozprávať mnohé naše známe tváre. Je ich rovno niekoľko, ktorí si sadli za volant pod parou a chytila ich polícia. Najnovšie si zavaril moderátor TA3 Noro Dolinský.

Norbert Dolinský

Moderátora známej diskusnej relácie V politike v utorok zastavila policajná hliadka a zistila mu alkohol v krvi. „Kontrola bola vykonaná na základe oznámenia,” napísala polícia s tým, že Dolinský mal 1,77 promile v krvi! Známu tvár preto policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ju za mreže. „Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia. Incident budeme riešiť s Norom interne,” povedala nám šéfka komunikačného oddelenia TA 3 Oľga Dúbravská.

Noro Dolinský si poriadne zavaril. Zdroj: TA3

Petra Vajdová

Správanie Petry Vajdovej v roku 2017 pobúrilo celé Slovensko! Herečka si sadla za volant opitá a namerali jej až 2,4 promile. Brunetka spoznala vtedy svoj trest. Dva roky bez vodičáka a pokuta tisíc eur. ,,Šoférovala som auto pod vplyvom alkoholu. Bola to skratová situácia, ktorú veľmi silno a úprimne ľutujem. Moje konanie bolo nezodpovedné a mohla som ohroziť okrem seba aj iných. Chcem sa všetkým ospravedlniť za moje konanie, divákom či už v televízii alebo divadle, mojim kolegom a v neposlednom rade mojim blízkym. Je mi to celé veľmi ľúto, prijímam zodpovednosť v plnej miere so všetkými následkami," kajala sa vtedy pred celým Slovenskom.

Petra Vajdová Zdroj: archív

Miroslava Fabušová

Bývalá misska Miroslava Fabušová riešila nedávno jeden problém za druhým. Minulý rok s predsedom NRSR Borisom Kollárom mala autonehodu, vo februári zas tvrdila, že si ju niekto dole pred jej bytovkou počkal a surovo ju zmlátil a pár dní na to ju chytila polícia opitú za volantom. Namerali jej 1,33 promile. "Bol to zostatkový alkohol. Nebola som si toho vedomá. Išla som na covid test," reagovala. „OS Bratislava III dňa 23. 02. 2021 rozhodol tak, že odsúdil obvinenú Miroslavu Fabušovú k trestu odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov. Zároveň uložil trest zákazu činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlo na dobu 18 mesiacov. Rozhodnutie je právoplatné," povedal Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave.

ZAVARILA SI Miroslava Fabušová jazdila pod vplyvom alkoholu. Polícia jej namerala 1,33 promile alkoholu v dychu. Zdroj: Internet

Pokračovanie na ďalšej strane