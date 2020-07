Müllerová už štyri roky randí so šesťdesiatnikom Jaroslavom, s ktorým ju prvýkrát pristihol fotograf nášho vydavateľstva v komplexe na nábreží Dunaja. Jej partner tam totiž vlastní nielen byt, ale aj obchod s exkluzívnym tovarom. Obchoduje s diamantmi. Krátko nato, ako sa spoznali, začala v luxusnom komplexe bývať aj moderátorka, ktorá mala dostať byt ako dar od partnera. Párik však spoločnú domácnosť nezdieľal a býval každý vo svojom. A tak je to doteraz. Prečo? „Nebývame spolu, ale sme na jednom poschodí. Je to fantastické! To by mal byť vzor spolužitia v 21. storočí. Samozrejme, ak už nevychovávate deti,“prezradila v rozhovore Müllerová v aktuálnom vydaní mesačníka Madam Eva.

Soňa Müllerová Zdroj: archív

Moderátorka si svoj vzťah pochvaľuje napriek tomu, že dvojica stále nezdieľa spoločnú domácnosť. „To, že to trvá už pár rokov, beriem ako dar za to, že som sa nadýchla, nechala som to plynúť, nič som neriešila. A keďže viem, aké je všetko pominuteľné, tak si to vychutnávam, kým to trvá. Je to príjemný vzťah a ja nič viac ani nechcem,“dodala Soňa pre spomínaný časopis.