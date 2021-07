Ladislav Chudík študoval na gymnáziu v Kremnici a neskôr na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 bol členom SND a pôsobil aj v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava. Schopnosť prispôsobiť herecký prejav požiadavkám filmových a televíznych prostriedkov mu poskytla bohatú tvorivú činnosť. V rozhlase vytvoril rad hereckých postáv, účinkoval aj ako recitátor a čítač, spočiatku hral romantických hrdinov, neskôr charakterové postavy. Z množstva jeho televíznych úloh k najúspešnejším patrí postava primára Sovu v seriáli Nemocnice na kraji města (1982), no zahral si aj v tituloch Straty a nálezy (1975), Vivat Beňovský (1975), Sesternica Beta (1979), Chlapec do náručia (1986), Štúrovci (1991) a v mnohých ďalších.

Herec Ladislav Chudík patrí k najväčším pokladom našej kultúrnej histórie. Rovnako ako Mária Kráľovičová, na spoločnom zábere. Zdroj: SND

Maestro odišiel do umeleckého neba v pondelok popoludní presne 29. júna 2015. Skonal na nemocničnom lôžku v prítomnosti svojej manželky Aleny a dcéry Bereniky. Maestro Chudík bol už dlhší čas pripútaný na lôžko. Podlomené zdravie a vysoký vek dávali tušiť, že tento boj bude veľmi ťažký a azda len zázrak ho vráti do života.

Herec skonal v náručí manželky Aleny, ktorá mu bola oporou dlhých 33 rokov. Ladislav Chudík prežil pred smrťou posledné týž- dne svojho života v bratislavskej nemocnici na Antolskej ulici. Tam ho hospitalizovali ešte v máji 2015 po tom, čo dostal zápal pľúc a jeho zdravotný stav bol vážny.

Pri jeho lôžku ho denne navštevovala manželka Alena, ktorá bola už vtedy veľmi opatrná v prognózach. „Uvidíme, ako bude ďalej. V tomto veku nikdy neviete, čo sa môže prihodiť a čo sa môže stať,“ povedala v tom čase so smútkom pani Chudíková, keď maestro oslavoval 91 rokov. Priznala, že manžel je zoslabnutý a hovoriť o tom, kedy a či sa vôbec ešte vráti domov, do svojho petržalského bytu, by bolo príliš odvážne. „Neviem, kedy ho pustia domov. Chcela by som, aby išiel ešte na rehabilitáciu. Je zoslabnutý. Veľmi ťažko sa mu chodí. Keď je pacient viac-menej ležiaci, tak to tiež nie je dobré. Teraz potrebuje hlavne spať, dôležité je, aby sa z toho nejakým spôsobom dostal. To je pre nás najdôležitejšie. V tomto veku človek potrebuje len jedno – zdravie,“ povedala na margo aktuálneho stavu svojho muža v máji 2015. V júni sa hercovi priťažilo, mal ťažkosti s prijímaním potravy. „Lekári musia dávať veľký pozor na to, ako je, aby mu pri tom nezabehlo, vo vysokom veku je to veľmi vážne. Stále je to veľký otáznik,“ s obavami priznala krátko pred jeho smrťou pani Chudíková. V pondelok 29. júna 2015 sa jej obavy naplnili. Aké príznačné – na konci divadelnej sezóny. Pomyselná opona sa za maestrom Chudíkom zavrela navždy.

