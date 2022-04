Simona Salátová mala už dlhšie avizovať, že sa chce stiahnuť z relácie. Silná zostava totiž v poslednej dobe riešila ťažko zdravotne postihnuté osoby, holokaust, ale i vojnu na Ukrajine. Podľa zdroja z okolia relácie bola Salátová vďačná dramaturgii, že nie je súčasťou vážnejších debát a zároveň oznámila aj zámer postupne sa vzdialiť z dôvodu pracovného vyťaženia pri iných projektoch, aj v konkurenčných televíziách. Tieto úvahy potvrdila týždenníku Šarm aj samotná komička, ktorá sa prezentuje ako scenáristka, moderátorka či žena kyprejších tvarov. A práve tie zohrali podstatnú rolu ako ďalší argument pre jej koniec v Silnej zostave.

Simona Salátová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cbp8K-eKAdl/



„Za rok spolupráce ma skúšali obliecť dve kostymérky, ktoré občas utrúsili poznámku či komentár na moju postavu. V závere spolupráce sa RTVS úplne dištancovala, čo budem mať v relácii oblečené, pretože sa údajne nenašiel nikto, kto by mohol a vedel pomôcť s oufitmi na moju postavu,“ posťažovala sa Šarmu Simona, ktorá si pre plnoštíhlu postavu zlizla nejednu štipľavú poznámku aj na sociálnych sieťach.

„Bol tam dosť nepríjemný problém s kostymérkami. Nebolo to úplne moje rozhodnutie, bolo to spoločné precitnutie, že by to chcelo nejakú zmenu, že sme cítili, že sme spolu už nerástli,” potvrdila nám v telefóne Salátová a následne chcela otázky do mailu. Tam už pridala do odpovedí aj humor jej typický.

„Pravým dôvodom môjho odchodu zo Silnej zostavy je to, že chystám konkurenčnú reláciu s názvom Silná postava. Určite oslovím aj overené kostymérky z RTVS. Zároveň som cítila, že som už dlhšie nebola prepieraná v bulvári, tak som sa rozhodla pre toto radikálne riešenie a som veľmi rada, že to funguje,” odpísala nám.



Mnohým sa však naskytá otázka, či nebola za jej odchodom nezhoda s moderátorkou relácie. Ten vyvrátila. „S moderátorkou Veronikou som nikdy v živote nemala problém, ani osobne, ani profesionálne. Viem, že to asi nie je príťažlivé, ale naozaj sme spolu vždy vychádzali viac ako dobre,” tvrdí Salátová. „Simona je skvelá žena a komička, som vďačná za všetko, čo Silnej zostave priniesla, a verím, že spolu v budúcnosti budeme ešte spolupracovať,” reagovala nám Cifrová Ostrihoňová, čím tak tiež vyvrátila nezhody medzi nimi.



