Ivana a Marián Gáboríkovci sú už rok rodičia rozkošnej dcérky. ,,V Európe po roku 1890 prišla tzv. La Belle Époque “Krásna doba”. Tá naša sa vďaka tebe, Bella, začala písať presne pred rokom. Pre niekoho deň ako každý iný. TY si ho pre nás spravila výnimočným. Zo mňa sa stala mama a z nás rodina," vylilala si srdce Ivana a pridala aj fotky z oslavy. ,,Začiatky boli neľahké. Strach z nepoznaného. Pretlak emócií každého druhu. Nekonečný pocit zodpovednosti. Rešpekt pred všetkým novým, čo nás čaká. Dni sa miestami prelínali s nocou a víkendy už neboli predzvesťou oddychu. Život razom dostal nový rozmer. Plnohodnotnejší, láskavejší. Napriek tomu, že čas začal rýchlejšie plynúť, začala som si ho viac užívať. Naučila som sa väčšej trpezlivosti," pokračovala rozcítená mamina.

Ich milovaná Bella má už jeden rok. Zdroj: Instagram.com/iversans

,,Zistila som, že napriek tomu, že termín “materská dovolenka” nie je najpríznačnejší názov pomenúvajúci toto obdobie. Prežívam vďaka tebe, Bella, to najkrajšie obdobie vo svojom živote a mám chuť vykričať do celého sveta, že BYŤ MAMOU JE ÚŽASNÉ! Ďakujem ti za rok bezhraničnej lásky. Za dni plné smiechu a radosti z tvojich pokrokov. Za to, že si z nás urobila rodinu a z nás tých najšťastnejších rodičov," dodala.

