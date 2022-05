Nové zmluvy, veľká strata pracovných miest, škrtanie predstavení. To je len zlomok z toho, s čím operní speváci nesúhlasia. Generálny riaditeľ SND Matej Drlička však celú situáciu vníma úplne inak a tvrdí, že divadlo iba nasleduje vzor moderných svetových divadiel. „Pri počte 80 predstavení na sezónu a počte 27 sólistov je možné zabezpečiť jednému sólistovi maximálne 13 predstavení. Počet relevantných hracích mesiacov je 10, takže v priemere nie je možné prideliť jednému sólistovi viac ako 2 predstavenia mesačne a to pri štandardnej pracovnej zmluve na plný pracovný úväzok. Takéto fungovanie sa dá iba ťažko nazvať efektívnym a hospodárnym,” objasnil svoje rozhodnutie.

Operní speváci sa však cítia mimoriadne dotknutí.

„V divadle nenastala redukcia externých hostí, ale redukcia interných zamestnancov. Zamestnanci opery, sólisti, sa to dozvedia na poslednú chvíľu už len pri organizačných zmenách v konkrétnom mesiaci, ktoré sa končia výpoveďami. Rušenie pracovných miest výkonných zamestnancov opery vnímame ako vedomú diskrimináciu sólistov a likvidáciu opery, pretože v ostatných umeleckých zložkách sa takéto prepúšťanie nedeje,” rozčuľovala sa na proteste sopranistka Jana Juríčková.

Situácia sa natoľko vyostrila, že do konfliktu sa pridala aj Činohra SND, ktorá sa za Mateja Drličku postavila. Nahrali video na sociálnu sieť. Ich hovorcom bol práve Jozef Vajda. „Som v divadle 43 rokov, možno viac ako vy (smeroval na vyhodeného tenoristu Ľudovíta Ludhu). Za celý život, čo som v divadle, som lepšiu prácu vedenia tohto divadla ešte nevidel. Dovolím si to povedať s čistým svedomím. A že my urážame operu? Nikdy v živote som niečo také nepovedal. My sme jeden súbor všetci a sme na jednej lodi. Chápem, že v každom súbore pri novom vedení môže byť niekto nespokojný, ale vy nie ste väčšina,” vyhlásil Vajda.

Na jeho slová okamžite tvrdo reagovala Margaréta Vargicová, dcéra veľkej opernej divy Ľubice Vargicovej. „Hanba. Chcela by som vidieť, ako by oni reagovali, keby situácia bola v ich neprospech! Že sa vedia na seba ešte do zrkadla vôbec pozrieť! A to, že sú tam na kamere väčšina v dôchodkovom veku a rovnakom/podobnom ako mamina, až na pár jedincov, ani komentovať nejdem! Hlavne, že sám pán V. povedal, že je v divadle 43 rokov! To by mal ísť tiež preč, nie? A dostať ponuku ako údržbár v divadelných dielňach alebo ako inšpicient,” napísala nahnevaná Vargicovej dcéra.

K celej situácii sa rozhodol vyjadriť aj Ľudovít Ludha, ktorý bol od roku 1988 sólistom Opery SND a na doskách stvárnil celý rad sólových tenorových partov a tiež nečakane dostal „padáka.” „Chcem sa vyjadriť len k veciam, ktoré som sám zažil. Veľa spievam vonku. Január, február som bol v Berlíne a o pár dní vyrážam do Drážďan. Čo sa týka interných vecí, veľa toho neviem. Mňa odrovnalo najmä to správanie. Kebyže sa chcú rozlúčiť, dajú rozlúčkový koncert a doživotnú vstupenku. Čakal som iný štýl a nie toto. Hneď mi zobrali kartu a dali mi termín, dokedy môžem chodiť do budovy. Ja to síce právne chápem, ale je to nastavené zle,” povedal nám znechutený spevák, ktorý sa netajil ani tým, ako sa to celé začalo.

Protest sólistov Opery SND pred historickou budovou divadla. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„Keď som prišiel z Berlína, šéf si ma zavolal k sebe. Najskôr som si myslel, že sa mi chce poďakovať, ako som reprezentoval divadlo. No povedali mi, že som nadbytočný a že pre mňa nemá robotu. Ponúkol mi externú spoluprácu, ale iba malé roly. Povedal som si, že to bude asi tým, že mám 58 rokov, no vo svete bežne spievam hlavné postavy. Tak som im povedal, nech mi predostrú, čo pre mňa majú. Šéf ostal v šoku a nič nepovedal. Asi čakali, že buchnem po stole a odídem preč. Mali sme sa stretnúť po Veľkej noci, no to som od kolegov už počul, čo sa tam deje. Tak som mu povedal, že s takýmito ponižujúcimi podmienkami nesúhlasím. Na základe toho mi dali novú ponuku. Buď inšpicient, alebo pomocná sila v dielňach, to je také, že pozametať dvor, podať predlžovačku,” pokračoval Ludha.

„Zamrzelo ma najmä to, že kolegovia z činohry nás potopili. Najväčší vtip je, že 68-ročná pani Studenková a 66-ročný pán Vajda volali po omladení operného súboru. Viete, za 36 rokov v opere som toho videl veľa. Napríklad ako s potupou odchádzali národný umelec Martin Malachovský, Elena Kittnerová a potom ich nepustili do budovy. Sám by som nikdy neodišiel, ale v podstate mi odľahlo, že sa s nimi nemusím naťahovať. Vo svete spievam ďalej, ponuky mám. Len tu som dostal možnosť spievať menšie roly alebo zametať dvor,” dodal.



