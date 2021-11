Meky si ešte počas života premyslel, akoby mal vyzerať jeho pohreb a poveril tým svoju manželku Katku (54). Aj keď je Žbirka slovenská hudobná legenda, so svojou rodinou žil dlhé roky v Prahe. Stala se jeho druhým domovom. Nad jeho rakvou zaznie slovenčina aj čeština.

„Rečniť budú dvaja hudobní publicisti. Prvým bude Juraj Čurný, známy aj z relácie Chart Show. Za českú stranu prednesie smútočnú reč Jan Vedral - autor Mekyho životopisnej knihy,“ upresnil organizátor.

Na rozlúčke zaznejú Jesenná láska (symfonická verzia), All You Need Is Love –The Beatles, Fair Play – Meky Žbirka, Waterloo Sunset – The Kinks, Co bolí to přebolí – Meky Žbirka a Balada o poľných vtákoch. Posledná rozlúčka sa začne presne o 14:00.

_________________________________________________________________________________________

SLEDUJTE S NAMI ONLINE

10:13 Po skončení príhovoru Čurného zahrali Žbirkovu pesničku Život nehrá fér.

14:05 Pri hrobe ma Žbirka obrovský veniec v tvare srdca a bielu gitaru. Ako prvý má smútočnú reč hudobný expert Juraj Čurný.

14:00 Na rozlúčku s Mekym prišiel aj český premiér Andrej Babiš. Vonku je približne 400 hostí a počas celého času hrali Mekyho hity.

13:55 Medzi hostí prichádza aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

13:50 Medzi hosťami sú aj Jožo Ráž, Vašo Patejdl a Petr Janda z Olympicu.

13:40 So Žbirkom sa prišiel rozlúčit aj spevák a skladateľ Kamil Peteraj, chvíľku pred ním dorazil aj český spevák Matej Ruppert zo skupiny Monkey Business.

Spevák Matej Ruppert zo skupiny Monkey Bussines. Zdroj: dd

13:35 Medzi hosťami sa objavujú aj Vendula Svobodová a speváčka Martha, s ktorou má hit Co bolí to přebolí.

13:25 Rozlúčiť sa so Žbirkom prišli aj manželia Čurní a Štefan Skrúcaný.

13:20 Prichádzajúci hostia môžu hneď na začiatku napísať Mekymu odkaz do kondolenčnej knihy.

13:05 Na pohreb dorazil nečakane aj jeho kolega Laco Lučenič. Jeho príchod šokoval, kedže nedávno uviedol, že na pohreb Žbirku nepríde, lebo sa nechce nakaziť. Medzi prvými prišiel aj Mekyho gitarista Ján Ponocný.

13:00 Už hodinu pred oficiálnym začiatkom pohrebu sa začali schádzať prví hostia. Medzi nimi aj riaditeľka Kryštálového krídla Mária Vaškovičová.

