O krachu ich vzťahu sa začalo šepkať v roku 2021, súd Ondřeja Brzobohatého a Taťánu Kuchařovú rozviedol v polovici marca 2022. Taťána chcela manželstvo nielen rozviesť, ale úplne anulovať na cirkevnom súde. Český Blesk sa dostal k zneniu žaloby, ktorú tam kráska zaslala. Podľa Ondřeja stojí jeho ex za tým, že sa spis dostal do médií. Redakcia českého Blesku kontaktoval herca a muzikanta a ten sa rozhodol poskytnúť exkluzívny rozhovor, ktorý ho má očistiť. Zároveň odhalil tajomstvo, ktoré roky kvôli Taťáně skrýval...

Ondřej Brzobohatý

„Nie je potrebné byť detektív, aby sme vylučovacou metódou prišli na jediné meno. Z cirkevného súdu na to nemá nikto dôvod. Vzhľadom k dehonestujúcemu obsahu žaloby by som bol úplný blázon, keby som to urobil ja. Pokiaľ by to bol jeden z našich právnikov, tak môžu rovno obaja vrátiť diplom, a zostáva teda už len jediný človek – Taťána. Úprimne, toto zistenie mi príde najdesivejšie na tom všetkom,” vyhlásil pre Blesk hudobník s tým, že tento krok vníma ako pomstu za to, že si od nej dovolil odísť.

Jedným z tvrdení v žalobe je, že Brzobohatý požadoval od manželky sex prezlečený za ženu. „O svojej sexualite som nikdy nepochyboval. Moja orientácia je a vždy bola heterosexuálna,” hovorí. „Ako decko som sa časti prezliekal za rôzne postavy z filmov a chodil sa potom predvádzať rodičom do obývačky. Som veľkým fanúšikom aj Drag Queen. Niekomu to môže pripadať zvláštne alebo divné, ale ja sa pri tom skvele bavím a náramne sa odreagujem. Rozhodne to ale nemá vplyv na moje duševné zdravie alebo moju sexuálnu orientáciu,” povedal Ondřej, ktorý ako Drag Queen používa meno Tiffany Ritchbitch. „To krstné meno je inšpirované mojím milovaným filmom s Audrey Hepburn Raňajky u Tiffanyho. A Ritchbitch je vtipný odkaz na moje priezvisko. Celé je to nadsádzka,” vysvetlil.

Redakcia Blesku má k dispozícii fotografie Brzobohatého v prevlekoch. Podľa herca je jasné, že im ich mohla poskytnúť jedine jeho exmanželka. Po rozhovore, ktorý denníku poskytol, im jednu snímku napokon zaslal aj on. Tá mala dokazovať, že sa prezliekal nielen on, ale aj Taťána. Podľa jeho slov takéto prezliekacie večierky organizovali bežne. Manželka ho následne poslala k sexuologičke. „Išiel som tam, pretože som jej chcel dokázať, že moja záľuba v prezliekaní nemá nič spoločné s mojou orientáciou, ako sa Taťána bála. Zároveň si chcela potvrdiť, že to nie je dedičné,” prezradil Ondřej. Záver odborníčky bol vraj jasný – „Nie som homosexuál a nie je to dedičné.”