Už na prvý pohľad vidieť, že humorista má bývanie naozaj luxusne zariadené. Dôkazom toho je aj vnútorné sedenie oproti kuchyni, kde máte pocit, akoby ste sa ocitli na zámku alebo v múzeu. Na stole je honosne prestreté pre šesť ľudí, nechýbajú vysoké poháre a v strede mohutná zlatá váza s kvetmi. Na otázku, či humorista takto slávnostne jedáva iba príležitostne, mal Oliver jasnú odpoveď. “Nie, jedávame tu každý deň a vždy je takto prestreté,” povedal nám s tým, že v lete zvyknú často jesť aj vonku, kde vyjdú na terasu hneď z kuchyne.



Keď sme sa ho opýtali, čo má doma nové, pochválil sa pre neho významným obrazom. “Toto je môj relatívne nový prírastok – portrét moje starej mamy, ktorý namaľoval môj kamarát Miro Bezák podľa dobovej fotografie. Stará mama sa narodila v roku 1901, na tom obraze môže mať tak cca 17-18 rokov. Môže to byť tak tesne po 1. svetovej vojne. A toto je jej otec,” ukázal na ďalší, obrovský obraz, ktorý už má dlhšie. Keď sme vyšli do jeho záhrady, prešli sme okolo nenápadnej časti domu. Oliver otvoril dvere a my sme ostali v nemom úžase. Behom sekundy sme sa akoby ocitli na chatke niekde v horách. V nej sa nachádza barový pult, krb, atypické, vysoké drevené stoličky s veľkým masívnym stolom. Vyrobil ich akademický sochár Peter Strassner z dreva. „Jeden čas sme tu fajčili cigary, ale už som s tým prestal,” hovorí humorista. “Toto je naša chata. Je to síce len asi 8 metrov štvorcových z domu. A boli také prípady, že manželke volali a chceli so mnou hovoriť, ona im hovorí, že Oliver je na chate. Jáj tak zavoláme v pondelok. A ona im hovorí, nie však to jej tu u nás doma,” smial sa Andrásy.



“Nedávno som si to tu vyzdobil obrazmi, keďže som tým Rytierom rádu Svätého Juraja. Tu ma napr. pasuje Karol Habsburg Lothringen, jeho kráľovská a cisárska výsosť,” ukazuje na jeden z obrazov. Urobil som z toho taký kutloch rytierov. "Táto časť je dokonca staršia ako celý dom, lebo voľakedy tu bol iný dom, ale takto som si to vyzdobil iba pred zhruba rokom. Chatka má už asi 20 rokov a dom má 14 rokov,” hovorí Andrásy s tým, že žiadnu inú chatu niekde na horách na Slovensku vôbec nepotrebuje. Doslova v papučiach sa presunie do tejto a cíti sa tam ako na chalupe.



“Chata je asi to posledné, čo by som si kupoval. Naozaj na tých 880 metrov štvorcových tu máme všetko možné - aj bazén, aj chatu, záhradu, všetko. Narodeniny mám v novembri a rád grilujem, tak aby sme mohli grilovať aj v novembri a piecť si stejky, tak to môžem robiť tu vnútri,” prezradil nám nadšene. Nad krbom v kamennej stene sa nachádza vzácna rodinná starožitnosť z roku 1764 z ich veľkostatku v Spišských Tomášovciach. Andrásy svoju chalupu využíva na rôzne stretnutia s kamarátmi i politikmi, kde si vždy pochutnajú na dobrom vínku. V minulosti bol jeho častým návštevníkom napr. aj Milan Lasica (†81).