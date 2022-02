V dobrodružnej šou Survivor sa od začiatku lepí súťažiacim smola na päty. Najprv pre zdravotné problémy hneď v úvode odstúpil český spevák Vojta Drahokoupil, potom dostali hráči covid a teraz sa fanúšikovia zápasníka Gábora Borárosa dozvedeli smutnú správu. Domov odlieta aj on! A to stále nie je všetko...

Gábor odletel do Dominikánskej republiky tesne po svojom poslednom zápase v boxe s Rytmusom na Fight Night Challenge. Stal sa súčasťou červeného kmeňa MAO a pre ostatných bol obrovskou pomocou. Práve vďaka nemu mnoho súťaží vyhrali a divákov si získal aj pre svoj humor. Teraz však prichádza nepríjemná správa. Gábor si na ostrove zranil koleno. ,,Gábor bol na tom zle a čudovali sme sa, že s tým kolenom vôbec fungoval,” povedala Chili. ,,Posledné dni vôbec nevládzem, nemám žiadnu energiu, som zranený. Bolí ma to. Do toho som ešte viac hladný. Nemám na nič náladu,” priznal Gábor, ktorý sa napokon rozhodol na vlastnú žiadosť zo šou odstúpiť. ,,Výsledky, na ktoré som čakal od ortopéda po MR, ma vôbec neprekvapili, pretože už ani v minulosti som nemal dobré výsledky. Doktor teraz potvrdil, že to nie je ok a nemôžem takto pokračovať. Dnes končím celú hru,” šokoval Gábor svoj kmeň.

Gábor Boráros sa pri rozlúčke neubránil slzám. Zdroj: tv markíza

Aby toho nebolo málo, krátko po jeho úraze sa do rúk lekárov dostal aj jeho parťák Nathan. Ten od vyčerpania skolaboval, pri páde mal utrpieť otras mozgu a z džungle ho museli okamžite previezť do nemocnice. Či sa teda do hry ešte vráti, je veľmi otázne… ,,Nathan mal vyčerpanie organizmu na následky ktorého odpadol. Podstúpil niekoľko lekárskych vyšetrení a bezprostredné nebezpečie mu nehrozí. To ako sa vyvinie jeho účinkovanie v šou uvidia diváci v ďalších epizódach,” dozvedeli sme sa z Markízy. Kmeň MAO by tak naraz prišiel o dvoch silných členov. Nateraz je však isté, že šou opúšťa jedna z najväčších ťahačov a hviezd Gábor Boráros.

Nathan v šou skolaboval. Vráti sa ešte vôbec naspäť? Zdroj: tv markíza

