Peťa si na Farme okamžite našla parťáčku. Zblížila sa s Evou, ktorá sa netají, že je lesbička. Petra, hoci je na chlapov, sa od nej neustále dávala hladkať, škrabkať a mnohí jej vyčítali, že to robí iba preto, pretože vie, že Eva je najsilnejšia ženská hráčka. Postupne začala Evu proti každému huckať a tá jej doslova zobala z ruky. Nedávno však presedlala z intríg na niečo iné. Celé dni nehovorila o ničom inom iba o tom, ako ju bolí v podbrušku, má kŕče a je jej zle. Odviezli ju dokonca na vyšetrenie do nemocnice, kde zistili, že je úplne v poriadku.

Eva a Peťa sa veľmi zblížili. Zdroj: tv markíza

Jeden deň bola v poriadku, no ten ďalší sa všetko zopakovalo. Celé dni preležala. „Už na začiatku povedala, že je hrozný hypochonder. Takže ktovie, či má naozaj také bolesti,” šepkali si farmári. Situácia sa vybičovala natoľko, že na statok nakoniec večer dorazili na traktore hospodár Martin a Evelyn. „Keď na tejto Farme niekto nechce pracovať, nech tu nie je. Obleč sa, ideme,” zavelil naštvaný Martin. Petru vysadil na zadnú vlečku traktora a takto ,,slávne” sa skončilo jej pôsobenie na Farme. No a teraz musí Petra čeliť drsným odkazom od divákov.

,,Tak konečne vypadla a s hanbou. Toto potrebovala, pretože bola falošná, neúprimná a intrigánka. Nič jej nebolo, len sa bála duelu, tak to zahrala na chorú. Prvé gesto od Martina, ktoré stálo za to. Ani rozlúčiť, ani pobaliť a domov a na traktore ako novodobá Marfuša!" písali fanúšikovia šou. ,,Je to herečka a hospodár s ňou tie jej hry odmietal hrať. Dobre jej povedal," reagovali ďalší a komentáre sa iba zhoršovali. ,,Martin sa s ňou nekašlal a čerešnička na torte bol jej pompézny voz, ktorý si zaslúžila. Ako krava na vlečke a na sene!" alebo ,,Lenivá, zákerná a podlá osoba, falošná manipulátorka... Nedbala využiť Evinu opačnú orientáciu na to, aby sa škrabkaním dostala až do finále a samozrejme intrigami cez ňu. Evka zaláskovaná až po uši a ona ju používala iba ako ochranný štít," odkazujú jej diváci. ,,Prekonala všetky Farmy. Takáto tam ešte nebola. Krásny obraz seba si urobila. Lenivá intrigánka, rozmýšľať len o tom, ako komu urobiť zle. HANBI SA! Martin jej to dobre povedal ! A ona chudinka si tak akurát zaslúžila voľné miesto na vlečke ako hnoj," kopia sa negatívne komentáre na jej adresu.