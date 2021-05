Moderátorka Adriana Poláková prišla do Markízy v roku 2005. Odvtedy bola stabilnou súčasťou obľúbeného Telerána. Od roku 2007 tvorila dvojicu s Darom Richterom. Pred pár dňami však oznámila, že končí, pretože sa sťahuje za priateľom do Rakúska. Toto bola jej cesta v televízii.

ODCHOD Adi Polákovej: Ako sa dostala do Telerána, ako zvládla ROZVOD a TAKTO dnes vyzerá jej EX

Diváci Markízy ostali poriadne prekvapení. Dlhoročné tváre obľúbeného Telerána na obrazovkách definitívne končia. Dvojicu stabilných moderátorov Adrianu Polákovú a Dara Richtera čoskoro nahradí niekto úplne nový. „Keďže sme sa s priateľom rozhodli žiť spoločne s tým, že sa za ním presťahujem do zahraničia, bolo by pre mňa veľmi časovo náročné cestovať skoro ráno do Telerána. Priateľovo bydlisko nie je totiž v blízkosti hraníc, preto som sa rozhodla v Teleráne skončiť. Toto rozhodnutie som dlho zvažovala a vôbec to nebolo pre mňa ľahké, pretože v Markíze opúšťam skvelých kolegov, na Slovensku mám rodinu, deti, priateľov, podnikanie. Samozrejme, že so všetkými ostávam naďalej v kontakte. Paradoxom však je, že s priateľom som sa zoznámila práve v Teleráne, kde bol pred mnohými rokmi ako hosť v čase, keď ešte býval a podnikal na Slovensku, a kvôli nemu teraz z Telerána odchádzam,” vysvetlila Poláková.

V Teleráne začínala s Gregorom Marešom. Zdroj: archív

Adriana vyštudovala francúzsky jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Popri štúdiu na vysokej škole pracovala na francúzskej ambasáde a po škole sa vydala a bola na materskej dovolenke. Pracovala aj v reštaurácii, ktorú vlastnil jej bývalý manžel. Keď Markíza vyhlásila verejný konkurz, prihlásila sa a vyšlo to. V Markíze začala pracovať ako moderátorka Telerána v roku 2005. Na post moderátorky uspela spomedzi viac ako osemtisíc uchádzačov. „Z nich bolo na kamerové skúšky pozvaných 800 a išlo o spravodajstvo. Zrazu však potrebovali moderátorky do Telerána a vybrali mňa a Lenku Šóošovú. Ja som sa až neskôr dozvedela, koľko ľudí sa do konkurzu prihlásilo a že som jedna z tých, ktorá uspela. A na to som reagovala len slovom – wow!” priznala pred rokmi pre denník Pravda. Jej začiatky boli po boku Gregora Mareša, s ktorým tvorila dvojicu dva roky. V roku 2007 sa jej moderátorským partnerom stal Daro Richter. A presne v tomto roku riešila aj rozvod s manželom Jurajom. Keďže v tom čase už mala dve deti, musela sa naučiť žiť bez partnera. „Mne sa vtedy zrútil svet. No prioritou boli moje deti, ony sú pre mňa všetko – niečo nedotknuteľné. I keď musím povedať, že môj bývalý manžel mi s výchovou veľmi pomáha a deti u neho bývajú pár dní do týždňa, keď vysielam," prezradila ďalej v Pravde. Dnes sú Polákovej deti už dospelé a jej Lucia dokonca absolvovala jazykový kurz v Kanade, v ktorej sa jej natoľko zapáčilo, že tam ostala niekoľko rokov.

Adriana Poláková sa sťahuje do Rakúska k svojmu priateľovi. Zdroj: tv markíza

Po rozvode bola Poláková dlho sama. Až do obdobia, kým v roku 2017 v Teleráne nestretla muža svojho života. Jej partner pracuje v IT oblasti a moderátorke pomáha aj s jej e-shopom a webom. Christian je Rakúšan, aj preto sa minulý rok začala učiť nemčinu, keďže doteraz spolu hovorili iba po anglicky. Adriana sa stala obľúbenou aj vďaka jej láske k pečeniu a písaniu kuchárskych kníh. Dokonca, už druhý raz za sebou vyhrala cenu za najlepšieho influencera na Instagrame v ankete Social Awards Slovakia v kategórii Jedlo.