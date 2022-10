Kto vytiahol jeho nešťastné vyjadrenie v Budapešti, sa Matej Drlička (46) dozvedel z denníka PLUS JEDEN DEŇ. V rozhovore s Norom Dolinským vysvetlil, čo k tomu poslanca Roberta Haláka (OĽaNO) doviedlo.

Ako povedal, poznajú sa roky, tykajú si, ale ich vzťah sa vystupňoval po tom, keď začal Drlička s vedomím ministerky kultúry riešiť výpovede sólistov Opery SND. Vysvetlenie, prečo Halák konal tak, ako konal, je podľa neho veľmi jednoduché: „Robo sa priatelí s dotknutými spevákmi a vznikla tam osobná nenávisť. Chápem, že každý vyhodený sa hnevá na toho, kto ho vyhodí, ale negatívna energia hejtu voči mne bola vystupňovaná a našla odozvu u vybraných poslancov. Robo Halák bol jedným z nich a stal sa akýmsi politickým nástrojom na vyvodenie zodpovednosti,“ vysvetlil Matej Drlička v rozhovore a dodal: „Pán Halák sa rozhodol postaviť na stranu sólistov, čo je v poriadku, má na to plné právo, ale spôsob, akým na mňa poslanci tlačili, je už kapitola sama osebe.“

Matej Drlička debatoval pre Plus 7 dní s moderátorom Norom Dolinským. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS



Robert Halák (45) sa vyjadril, že Drličkove výroky o „dýchaní“ politikov sa ho nijako nedotkli. Za problém považoval to, že sa šéf SND na medzinárodnom fóre vyjadril, že nedostal peniaze na záchranu ľudí, ktorých z neho prepustil, hoci podľa neho tie peniaze, teda 6 miliónov, dostali.

„Pán Halák narába s číslami veľmi neobratne a nepresne. Tých 6 miliónov sme nedostali, to je ad 1,“ povedal na úvod. „Keď som v roku 2021 preberal divadlo, malo rozpočet 17 miliónov, pričom na pokrytie fixných nákladov sme potrebovali minimálne 22 miliónov.“ Po trojmesačných rokovaniach to ministerstvo uznalo a dohodli sa na novom kontrakte, ktorým divadlo postupne dofinancovávali. „Pracovať s číslami, ktoré pán poslanec nemá overené, je veľmi nebezpečné.“



Poslanec Robert Halák bol kedysi známy z televíznych seriálov. Zdroj: archív

Po tom, čo podpísal odvolávací dekrét, Matej Drlička sa chystá na odchod a podpisuje výpovede pre asi 25 manažérov, ktorí sa rozhodli odísť tiež. „My za sebou páliť mosty ani obmedzovať odovzdávanie agendy určite nebudeme.“



