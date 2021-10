Do štúdia prišla ako štvrtá žrebovať herečka Eva Pavlíková. Tá z osudia vytiahla pani Annu z Košíc. Na zdvihnutie mala 20 sekúnd a už počas toho išlo o poriadnu drámu. Pani Anna totiž zdvihla v poslednej chvíli. ,,Ježiš dobrý večer. Nie, nie, nespím, pozerám nejaké krimi," reagovala očividne šokovaná pani. Keď juvšak následne vyzvali, aby povedala heslo, ktorým bolo slovo Starostlivosť, došlo ešte k väčšej dráme. Sekundy ubúdali a Anna nie a nie vysloviť heslo. ,,Prepni! Heslo potrebujem vedieť! 20 sekúnd mám na to," bolo počuť ako kričí po manželovi. Asi sekundu po uplynutí limitu vykríkla! ,,Starostlivosť! 7, 6, 5, starostlivosť! Stihla som!" opakovala Anna.

Diváci tvrdia, že pani Anna z Košíc povedala heslo po časovom limite. Vyžrebovala ju herečka Eva Pavlíková. Zdroj: RTVS

Moderátori ostali chvíľu v šoku, no po krátkom okamihu povedali, že v réžii to vyhodnotili tak, že to stihla a môže sa tešiť z výhry 101-tisíc eur. ,,Muž sa ešte neteší, lebo ešte spí. Už sa zobudil, prepínal mi televízor. Otvárame šampus. Ste zlatí všetci," ďakovala pani Anna. Diváci pri obrazovkách sa však nestačili čudovať. ,,Košičanka povedala heslo po limite! Notár, ktorý na to dohliada, je asi pod parou a spí v zákulisí! Podvod!" reagoval jeden z divákov. ,,Podvod v priamom prenose, heslo bolo povedané po časovom limite. Pravidlá neplatia pre každého?" pridali sa ďalší. ,,Dúfam, že sa ozvú ľudia. Keď sa vtedy riešila Zuzana, tak... Kde je spravodlivosť?" napísal divák Lukáš.

