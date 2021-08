Dvanásť nedieľ po sebe, počnúc 15. augustom, sa v priamom prenose na Jednotke o 20.30 žrebujú piati výhercovia 100-tisícovej prémie. Podmienkou na jej získanie je odpovedať na telefonát RTVS najneskôr do 20 sekúnd a následne do 20 sekúnd povedať heslo, ktoré sa objaví na obrazovke. Ak súťažiaci nesplní niektorú z podmienok, získa len 1000 eur. Jeho 100-tisíc eur sa pripočíta k nasledovným prémiovým výhram, ktoré tak môžu vzrásť až na 500-tisíc eur.

Prvá časť očkovacej lotérie Zdravie je výhra. Zdroj: RTVS

Tí, čo sledovali nedeľný priamy prenos, mali pocit, že sa nepozerajú na zábavnú šou, ale na poriadny horor. Pani Zuzana z Prešova síce zdvihla telefón, no 20-sekundový limit na zodpovedania hesla jej nestačil, pretože vysielanie sledovala prostredníctvom internetu. Vo vysielaní však niekoľkokrát heslo zopakovala, takže bolo jasné, že program skutočne sledovala. Bohužiaľ technický problém s oneskorením signálu pri vysielaní cez internet súťažiacu objektívne znevýhodnil a prišla o 401-tisíc eur. Minister financií SR Igor Matovič a generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na druhý deň krátko po stretnutí odcestovali do Prešova, aby pani Zuzane celú situáciu ozrejmili a ubezpečili ju, že na vyriešení problému pracujú. RTVS i Ministerstvo financií SR následne Slovákom odkázali, že robia všetko pre to, aby sa v očkovacej prémii podobným technickým problémom predišlo.

Pondelkové žrebovanie. Zdroj: tv markíza

Čo sa týka denného žrebovania, od pondelka do piatka môže 125 ľudí získať od tisíc do 10-tisíc eur. Najnižšiu výhru, sto eur, získa raz týždenne 10-tisíc ľudí. V dennom žrebovaní však pred televízorom sedieť nemusíte, či vás vylosovali, si môžete overiť na webe. Ľudia však ostali naštvaní aj po pondelkovom žrebovaní. Keď zbadali opäť to obrovské osudie s hromadou lístkov, ktoré sa premiešava iba zvrchu a moderátor losuje stále z jednej strany, ostali zas znechutení. ,,Veľké žrebovacie osudie, premiešanie žrebov veľmi slabé. Žrebujú vždy len z jednej malej časti osudia, ktorá sa dá otvoriť, vzdialené žreby od otvoru nemajú šancu," reagovala diváčka Mária. ,,To losovanie ani nie je spravodlivo nastavené. Vysypali papieriky a lietali len vrchné a otváralo sa na jednom mieste. A pravda, v 21. storočí by žrebovanie cez počítač nemalo byť problém. A tie sumy jednotlivcovi... Jedna pani z útulku to trefne poznamenala - stačilo by im to na dva roky prevádzky. Stavila by som skôr na symboliku pre viacerých, ako robiť z jednotlivca boháča. Našich mŕtvych nám to nevráti," pridala sa Daniela.

