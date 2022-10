Dane Čapkovičovej sa v marci tohto roka rozrástla rodinka o malého synčeka Maxa. Jej polročný chlapček aktuálne svojej známej mamine vyrába obrovské starosti. Bábätko cez víkend museli náhle hospitalizovať. Po celom tele sa mu objavili červené fľaky. „Nie sme alergici, ani Sárka (staršia dcérka, pozn. red.) nikdy nebola a do včera ani Max. A ja netuším, z čoho sa mu to mohlo stať. Pomôžte. Na čo takto zareagovali vaše detičky?“ pýtala sa pár dní dozadu Čapkovičová. „Srdce mi krváca. Musíme tu ostať, v cudzom prostredí a bez Sárky,“ napísala neskôr moderátorka. „Nevyzerá to lepšie, ale Max sa lepšie cíti. Vďaka liekom ho to až tak nesvrbí,“ zverila sa.

Dana Čapkovičová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZEU9PIqz4M/

Lekári stále netušia, čo mu mohlo takúto prudkú alergickú reakciu spôsobiť. "Ďakujeme vám všetkým za podporu, naozaj si ju vážim a verím, že aj vďaka sile, ktorú nám posielate, bude Max čoskoro v poriadku. Stále to vyzerá dramaticky, ale je to lepšie. Podľa lekárov je koža v lepšom stave, i keď stále potrebujeme čas. Pre mňa je najspoľahlivejším indikátorom, že sa konečne usmieva. Príčina stále neznáma. S najväčšou pravdepodobnosťou alergická reakcia na absolútne netuším čo," napísala Dana v stredu na Instagrame priamo z Národného ústavu detských chorôb. Malému Maxovi želáme skoré uzdravenie.

