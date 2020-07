Silvia Kucherenko je dlhodoba známa tým, že sociálne siete jej nie sú cudzie a fanúšikom a priateľom tam zverejňuje niekedy až príliš odvážne fotky. Často sa dokonca netají tým, že sa stretáva s rôznymi reakciami od žien, ktoré jej píšu, že to už preháňa a niektoré zábery by si skutočne mala nechať iba pre seba. Blondínka má však na to svoj názor a postrehy iných sú jej ukradnuté. Najnovšie jej však robí zo života peklo istý muž.

Silvia Kucherenko Zdroj: Instagram

"Keďže mi tu začali chodiť výhražné správy, každý jeden profil nahlásim, ktorý sa mi bude vyhrážať, pretože toto už nie je sranda. Sú to všetko fejk profily, vytvorené len pre tento účel, niekto to robí zámerne," zverila sa pred pár dňami Kucherenko. Krátko na to aj priložila dôkaz. "Som blízko teba ku*do, viem o tebe všetko, viem, kedy ideš spať, viem, kedy vstávaš, viem všetko ku*do," napísal jej istý muž a Silvia to nenechala iba tak. Správu zverejnila na svojom Instagrame, aby to všetci videli. Ktovie, aké to bude mať pokračovanie a či v tomto prípade výstredná blondínka nepodnikne aj iné kroky, čo sa možno týka polície...