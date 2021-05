Zomrel známy moderátor Julo Viršík. Podľa informácií Markízy skonal na chate v Malých Levároch na Záhorí, pravdepodobne na zástavu srdca. Informáciu pre tvnoviny.sk potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Viršík začínal ako rozhlasový moderátor v 90. rokoch v rádiu Rock FM, kde mal vlastnú reláciu s hitparádou pesničiek. Aktuálne pôsobil v Rádiu Expres, kde cez víkend vysielal podobnú hitparádu pod názvom Twentyfive.

Julo Viršík zomrel. Zdroj: archív Rádio Expres

Julo Viršík sa narodil v Nitre. Po skončení gymnázia v Šali chcel študovať žurnalistiku, no nedostal sa na túto školu, takže rok pracoval ako pomocný robotník v Bratislave. Prispieval do tlače, v Slovenskom rozhlase začal spoznávať prácu za mikrofónom. Popri štúdiu novinárčiny pôsobil v redakcii Pozor zákruta, neskôr vo vysielaní pre mládež s názvom Rádio Elán, kde prvýkrát dostal šancu vysielať sám a naživo. V 1991 prešiel do rádia Rock FM, o sedem rokov neskôr dostal ponuku robiť šéfa programu v Rádiu Koliba, ktoré sa neskôr premenovalo na Rádio Okey. Doteraz bol šéfredaktorom jeho hudobnej redakcie, okrem toho moderoval. Bol členom poroty súťaže Slovensko hľadá SuperStar. Už navždy si ho všetci budú pamätať vďaka príbehom a znelke, ktoré v rádiu čítal.