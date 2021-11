,,Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ” to by povedal Meky, keby žil. MIRO ŽBIRKA. 21.10.1952- 10.11.2021," objavilo sa na jeho profile na sociálnej sieti. Žiaľ, nejde o žiadny jeho anglický humor, ale o krutú pravdu. Potvrdil to jeho PR manažér Rado Mešša.

Meky Žbirka nás navždy opustil († 69). Táto správa sa objavila na jeho profile na Instagrame. Zdroj: Instagram

Miro Žbirka už v roku 2017 poriadne vydesil svojich fanúšikov. Na sociálnej sieti vtedy zverejnil, že trpí nebezpečným zápalom pľúc. No a nedávno opäť bojoval so zdravotnými problémami. "Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúzkach. Posielajte energiu, budem ju potrebovať," napísal Žbirka v októbri na svojom Instagrame a priložil aj záber infúzie z nemocnice. Ten viacerých poriadne vystrašil. Mekyho okamžite jeho fanúšikovia aj mmnožstvo známych ľudí zahrnulo prianím skorého uzdravenia.

O pár dní už fanúšikom zvestoval, že je z nemocnice doma. V teple na gauči oslávil 69 rokov, no žiadna veľká oslava sa nekonala. „Narodeninový ‚opušťák‘ a dobroty od fanúšikov,” napísal k fotke, na ktorej leží na posteli a niečo číta. Okolo seba má servítky, sviečku, vodu a fén.

Miroslav Žbirka, ktorého prezývajú Meky, bol členom kapely Modus. Za skladbu Úsmev získali s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou v roku 1977 zlatú Bratislavskú lýru.