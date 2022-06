Na miesto bol privolaný súdny lekár. "Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V boli dnes (24.6. v piatok, pozn.red.) v čase okolo 17:00 h vyslaní k prevereniu oznámenia na Haanovu ulicu," uviedli policajti.

Robo sa živil aj modelingom. Zdroj: archív

Od piatka rána sa však začali sociálne siete plniť smutnými správami, že mladík, ktorý si takýmto spôsobom vzal život, bol známy model a komparzista. ,,Milý náš Vrtík. Správa, ktorá sa k nám pred pár dňami dostala, nám všetkým rozorvala srdcia. Tak, ako tomu stále nechceme uveriť, tak nemôžeme prestať plakať. Píšuc tento príspevok, opäť plačem. Spomínam teraz na posledné štyri roky, kedy sme s tebou intenzívne spolupracovali a mali možnosť ťa spoznať. Ty si nebol len taký obyčajný komparzista, nie nie. Bol si viac. Bol si veľmi dobrý chalanisko a vždy, keď sme ťa mali na placi, vždy to bola o niečom inom tá partia. Nezabudneme na teba, to ti sľubujem. Ľúbime ťa a posielame vzdušný bozk tam hore, kde veríme, že tvoja duša našla vytúžený kľud," píše sa na stránke Komparz Bratislava na Facebooku.

,,Nemôžem tomu veriť, spolu v tíme Bez servítky a minulý týždeň foto, a to som netušila, že posledné," napísala Beáta z Bez servítky. ,,Leť bráško, už ti je dobre, nikdy si toto nevysvetlím, ale len ty sám vieš, prečo a navždy mi zostane len tá jediná otázka. Ľúbim ťa," napísala jeho kamarátka.

V roku 2021 varil aj v jojkárskej Bez servítke. Vtedy ako predjedlo podával instantnú polievku s rezancami z vrecúška, za čo ho súťažiaci i diváci poriadne skritizovali. Slinky sa ľuďom nezbiehali ani z jeho nevábne vyzerajúceho hlavného jedla a neoslnil ani svojím dezertom. S vareškou v ruke mu to síce príliš nešlo, no pred objektívom fotoaparátu už áno, keďže sa živil ako model. Z jeho smrti sú v šoku všetci jeho blízki kamaráti. ,,Dúfam, že je už tvoja krehká dušička na poriadku. Nikdy nám neprestaneš chýbať," napísal kamarát Peter. ,,Žiaľ, je to pravda, pre všetkých je to obrovský šok," potvrdil nám túto strašnú správu náš zdroj.



