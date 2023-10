Blondiačik Chris z Love Islandu trpko oľutoval, že pre jeho rozhodnutie musela šou opustiť Majka. S Darinou mu to vôbec neklapalo a neraz si sypal popol na hlavu.

Moderátorka Zorka Hejdová si všetky srdiečka zavolala k ohnisku. To je vždy znamenie, že buď príde niekto nový, alebo si bude musieť niekto baliť kufre domov. Keď im oznámila, že nikto nový k nim nepribudne, atmosféra poriadne zhustla. „Do vily totiž príde niekto, koho všetci dobre poznáte. Takže ja teraz medzi nás pozývam Majku!“ zahlásila Zorka a Chrisovi takmer vyrazilo dych. „Bola som chvíľu doma a ani som sa z toho nestihla spamätať a som späť. Veľmi som sa na vás tešila,“ povedala Majka.

Chris si takmer poobhryzoval všetky nechty na rukách. Zdroj: VOYO

„Dôvod, prečo tu opäť pri ohnisku stojíš, je jasný. Ty a Chris ste dali jasne najavo, že stojíte minimálne o šancu si niektoré veci vysvetliť. Môžeme to nazvať druhou šancou. My sme nechali rozhodnúť divákov a tí hlasovali. O tvojom návrate hlasovali státisíce ľudí. Si teda späť vo vile a máš možnosť voľby. Tak mi povedz meno chlapca, ktorého si vyberáš,“ oznámila Zorka a počas toho si Chris takmer poobhryzoval všetky nechty na rukách. „Ja síce druhé šance nedávam, ale teraz spravím výnimku. Aby si to však nemal jednoduché a mohol si mi dokázať, že som spravila dobré rozhodnutie, tak si vyberám Olivera,“ šokovala Majka!

Prečítajte si tiež: