Šebestová si nedávno zbalila kufre a vycestovala za morom - do Chorvátska, kde naberala bronz a nové sily do najbližších dní. No a v tej chvíli jej ani vo sne nenapadlo, ako ich bude potrebovať. Fanúšikom sa z dovoloenky pochválila rôznymi fotkami no a v jendom momente sa krásne chvíle zmenili na tragédiu.

Magda Šebestová v romantických bodkovaných šatách... Zdroj: instagram/meggieseb

Počas dovolenky totiž Magdu zastihla jedna z najhorších správ, aké len môžu existovať. Bývalá misska prišla o svojho milovaného otca. „Môj najsmutnejší deň v živote, Tati. ľúbime ťa," napísala na svojom profile na Instagrame a priložila emotikonu zlomeného srdca. Kráske vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

