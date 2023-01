Hlavnú hotelovú časť kedysi vychýrených a dnes chátrajúcich Kúpeľov Sliač obsadili filmári okolo režiséra Petra Bebjaka (52). Koncom minulého roka tam natáčali nový mysteriózny kinofilm. „Do istej miery vychádzame z knihy Jozefa Kariku Smršť,“ prezradil pre PLUS 7 DNÍ.

Filmovalo sa počas bežnej prevádzky, takže v inak pokojných kúpeľoch, kde si srdcové problémy liečia najmä seniori, panoval nebývalý rozruch. Zvlášť, keď sa objavili hviezdy ako Anna Geislerová (46), Tomáš Maštalír (45) či Eva Máziková (73).

Eva Máziková to roztočila v Poprade, ako sa patrí. Neprekážalo jej, že má opätky... Je to proste živel! Zdroj: Instagram Eva Máziková

Hercov zatienila Máziková

„Videla som Tomáša Maštalíra a viac ma nezaujímalo. Boli tam aj iní herci, ale Tomáš je Tomáš,“ nadchýnala sa pred nami dáma z personálu kúpeľov. Herec, ktorého vraj obdivuje niekoľko rokov, si teraz u nej šplhol ešte viac. „Vždy, keď išiel okolo recepcie, pozdravil a keď bol čas, prehodil s recepčnými žoviálne aj zopár slov. Rovnako s našimi klientmi. Nikoho neodmietol, keď sa s ním chceli fotiť,“ dozvedeli sme sa.

Tomáša Maštalíra vo filme režisér Bebjak spojil s českou hereckou hviezdou Annou Geislerovou do manželskej dvojice. „Sú to dve vynikajúce esá, ktoré sa k sebe hodia. S Tomášom spolupracujem často, pretože je nadmieru talentovaný, a s Annou som robil prvýkrát. Mám rád ľudí, ktorí vedia robiť svoju robotu. To platí o celom mojom štábe,“ pochvaľuje si Bebjak.

Podľa jeho pozorovania ešte väčší rozruch ako Maštalír a Geis­lerová spôsobila na pľaci Eva Máziková. „Hrá speváčku. Mala len jeden natáčací deň, ale pre klientov bola najväčšia hviezda.“

Všadeprítomní zvedavci prácu filmárov vraj občas zdržiavali, ale režisér mal pre nich pochopenie. „Už som zvyknutý aj z iných výrob, že keď sa niekde objaví niekto známy, spôsobí rozruch. Ľudia s ním chcú komunikovať a mať spoločnú fotografiu. Horšie je, keď niekto počas filmovania fotografuje s bleskom. To je problém, pretože musíme opakovať záber. Ale chápem, že majú zážitok a chcú si na pamiatku zdokumentovať, čo nevidia každý deň,“ opísal Bebjak situácie, s ktorými počítal.

Režisér Peter Bebjak si architektúru a atmosféru kúpeľov pochhvaľoval. Zdroj: EMIL VAŠKO

Filmári v biovaku

Kúpeľné prostredie, ktoré takmer pred sto rokmi navrhol pražský architekt Rudolf Sto­ckar, Peter Bebjak chváli. „Z toho, čo majú v prevádzke, je to jeden z najkrajších priestorov v rámci pôvodnej architektúry. Využívali sme ich všetky vrátane kúpeľného domu s bazénmi,“ prezradil.

V čase filmovania stretol ako klientov kúpeľov režiséra Juraja Nvotu či matku herečky Táne Pauhofovej. Procedúry v čase voľna spolu s nimi podstúpil aj filmový štáb. „Vyskúšal som biovak aj plynové injekcie,“ vymenoval Peter Bebjak liečebné postupy, využívajúce celosvetovo unikátny žriedlový plyn, z ktorého až deväťdesiatosem percent tvorí oxid uhličitý. „Som rád, že to tu žije aj z kultúrnej stránky. Keď sme tam boli, práve tam mal Martin Huba predstavenie so svojou slávnou monodrámou Kontrabas,“ priblížil aj spoločenský život v kúpeľoch.