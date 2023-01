Iveta je mladá žena z Trebišova, ktorá túži byť niekým a niečo dosiahnuť. Hlavná postava v podaní Alžbety Ferencovej je svojhlavá, drzá, úprimná, stopercentne autentická a nikdy si od nikoho nedá skákať po hlave. Ako dopadne jej nečakaný vstup do vyblýskaného sveta modelingu? Toto je hlavná myšlienka celého seriálu, ktorého režisérom je uznávaný Jan Hřebejk. Scenárista Petr Kolečko dokonca prezradil, že seriál je čiastočne inšpirovaný skutočným príbehom. Predlohou pre Ivetu bola jeho bývalá priateľka Aneta Vignerová. Tá vyrastala vo veľmi náročných podmienkach, avšak podarilo sa jej zvíťaziť v súťaži Miss 2009 a uspieť v modelingu.

Ivetu hrá herečka Alžbeta Ferencová. Zdroj: TV JOJ

Po prvej časti sa však diváci rozdelili na dve skupiny. Jedna bola z drsného humoru nadšená a pri obrazovkách sa výborne zabávali, no o tej druhej sa to už tak povedať nedá… V jojkárskej novinke je totiž Trebišov doslova vykreslený ako tá najväčšia diera Slovenska a nasvedčujú tomu aj vtipné dialógy. ,,U zubára sedel chalan s vŕtačkou v riti a potom je tu ten cigánsky doktor, čo kradne zlaté zuby. Pane Bože!" sťažoval sa Jurajovi Ďurdiakovi do telefónu Daniel Fischer. ,,Trebišov no... V Trebišove Boh nie je," odpovedal mu Ďurdiak. A hoci ide, samozrejme, o fikciu, Trebišovčania ostali mimoriadne dotknutí.

Seriál Iveta si získal srdcia divákov Zdroj: TV JOJ

„Z Trebišova ste spravili až príliš veľkú dieru. My z okolia vieme, aké to tu je, ale ak toto vidia Bratislavčania, tak sa ich pohľad ešte viac skreslí,” reagovala diváčka Veronika. „Krásne vykreslené mesto Trebišov. Ponižujúce a zavádzajúce,” hromadili sa komentáre. „Aj v Trebišove je rok 2023 a nie 1984,” hnevá sa Rasťo. „Ako občan Trebišova som veľmi sklamaný.” „Som naozaj otvorený humoru, ale toto bolo úplne cez čiaru. Nie pre Trebišov, ale celkovým vyjadreniam ako koniec civilizácie za mestom Košice.” „Prečo práve Trebišov? Samé urážky na naše mesto, trochu ma to uráža.” „To, že z Trebišova spravili hotové smetisko, sa mi ani trochu nepáči.” „Mesto Trebišov takmer s 800-ročnou históriou si takúto reklamu nezaslúži, je to otrasná snímka, ktorá zbytočne dehonestuje nielen okresné mesto, ale aj celý Zemplín. Divákom od Popradu smerom na západ sa to možno bude páčiť, ale opačne to neplatí!” rozčúlil sa divák Jindro.

JOJ-ka však všetkých ubezpečuje tým, že zámerom nie je určite nikoho uraziť. „Cieľom seriálu nie je vykresliť skutočný Trebišov. Je to len seriál a zobrazené situácie sú fiktívne. Nechceme nikoho ponížiť. Trebišov je naša ‚kref’!“ reaguje televízia. „V prípade, že autorov zámer bolo natočiť snímku, ktorá nezobrazuje skutočnosť, ale má slúžiť len na pobavenie divákov, nemal použiť názov skutočného mesta! Spraviť z Trebišova mesto ako bola vo filme Eurotrip Bratislava? Páčilo sa to vtedy Bratislavčanom? Nie,” kontruje im divák Jindro. „Mohli ste vymyslieť nejaké fiktívne mesto a nezhadzovať tak ľudí žijúcich v tomto meste,” pridala sa Mariana. Ďalším zas prekážalo to, že niektorí herci sa slabo naučili hovoriť po východniarsky. ,,Tá východňarčina v Trebišove... Takto nehovoríme. To mi skôr pripomína šarištinu," ozvali sa niektorí obyvatelia. No našli sa aj takí, ktorí to celé berú s nadhľadom. ,,Berte to tak, že Trebišov bude po tomto najznámejšie na Slovensku a určite ho nikto nebude brať, že je to ako v seriáli. Všetci vieme, že je to seriál a je to len sranda," napísala Denisa. A čo na novinku hovoríte vy?

Anketa Východniari a najmä Trebišovčania: Pobavil vás seriál alebo aj vás urazil? Vôbec ma to neurazilo, je to iba seriál a dobre som sa zabavil/a. 81% Áno, cítim sa dotknutý/á. Mohli si názov mesta vymyslieť a nie sa smiať z Trebišova. 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: