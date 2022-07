Jaroslav Rezník končí v telerozhlase po piatich rokoch. Nastávajúci šéf verejnoprávnej už avizoval, že chce zlepšiť firemnú kultúru vnútri RTVS, užšie prepojiť rozhlas a televíziu, výrazne posilniť objektivitu a nestrannosť spravodajstva, navrhuje zrušenie Trojky, ktorej vysielanie má dostať Dvojka a chce aj menej zábavných programov, ako sú, u divákov mimoriadne obľúbená šou Milujem Slovensko alebo Záhady tela. Prečo?



„Viac sa mi páči, keď RTVS získava najviac divákov takými reláciami, ako je Hniezdo či Priznanie než formátmi, ako je Milujem Slovensko alebo Záhady tela. Pre mňa je dôležité, že RTVS musí vytvárať obsah, ktorý by mal zostávať pre budúcnosť. Aby sa malo čo reprízovať aj o dvadsať rokov. Toto by mal byť jeden zo základov existencie verejnoprávnej inštitúcie. A tieto formáty sa vyrábajú v čoraz menšom množstve,” prezradil nedávno v rozhovore pre aktuality.sk. Na otázku, či ich plánuje zrušiť, odpovedal: „Snažil by som sa ich obmedziť. Zábava do vysielania televízie určite patrí. Ale či má byť takýchto zábavných formátov, ktoré sú ekonomicky náročné, päť, to je otázka. Pre mňa je však teraz dôležitejšie riešiť spravodajstvo a online.”



Dano Dangl v Milujem Slovensko. Zdroj: RTVS

Moderátorom Milujem Slovensko je od jeho začiatku z roku 2013 Martin Nikodým. V prípade zrušenia tejto šou by tak prišiel o lukratívny flek a zároveň by to podľa neho bola aj veľká strata pre divákov. „Nemám zatiaľ žiadne takéto oficiálne stanovisko. Ak by to pán Machaj urobil, myslím si, že by to bola pre RTVS škoda. Stále máme veľmi silnú divácku základňu a ľudia tento program majú radi nielen preto, že sa zabavia, ale aj preto, že sa niečo nové o Slovensku dozvedia,” povedal nám Nikodým, ktorý neskrýval malé sklamanie.



A čo na tieto plány hovoria hlavné hviezdy Dano Dangl a Adela Vinczeová? „Neviem o tom zatiaľ nič bližšie, ale každý nový riaditeľ, ktorý nastúpi do inštitúcie, má právo na zmenu a na smerovanie, ako to vidí on, ak je to teda dobrý spôsob. Medzitým môže byť aj teda menej komerčných programov a viac možno verejnoprávneho kontextu. Samozrejme, má na to právo. Na konci dňa môžeme byť aj my – ako Milujem Slovensko toho ,obeťou’. Je to normálna vec,” povedal nám Dangl.



POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>