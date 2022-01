Gogo a Lucy tvorili pár dlhé roky. V septembri tohto roka však oznámili definitívny koniec. Len nedávno sa jeho ex objavila na premiére v kine s novým mužom po svojom boku a ani známy videomaker dlho sám neostal. Ešte pred tým, ako odletel natáčať šou Survivor do Dominikánskej republiky, sa stihol dať dokopy so známou českou herečkou Annou Kadeřávkovou. Tá eštenedávno tvorila pár so známym slovenským raperom Strapom. Nešlo však len o románik. Dvojica sa minulý rok v lete zasnúbila.

Herečka Anna Kadeřávková a raper Strapo. Zdroj: Instagram/annakaderavkova

Ale namiesto plánovania svadby prišiel rozchod! Kto by si však myslel, že bude plakať doma do vankúša, mýlil by sa. Kráska si totiž pred Silvestrom užívala v Thajsku a že je opäť šťastná, dokazujú aj jej slová: „Môj život je väčšinou ako veľká horská dráha, bez vidiny konca, kde občas len s rukami rozcapenými nad hlavou kričím „Paneboožeeee“. Hranica medzi „už nemôžem“ a „chcem ešte“ je občas fakt tenká, ale s istotou môžem vyhlásiť jedno – vždy to stojí za to. A o tom to, podľa mňa, je!“ napísala k fotke z exotiky herečka. V Ázii si však neužívala sama, ale spoločnosť jej robil nový muž. Dokonca pridala spoločné video, kde sa objímajú a vášnivo bozkávajú! A podľa všetkého je viac než isté, že jej novou láskou je práve Gogo.

Kadeřávková si novú lásku však dlho neužila. Gogo je už v divokej džungli a natáča dobrodružnú šou Survivor, ktorá štartuje 10. januára na Voyo a 13. januára na Markíze.