V jednom z bratislavských nákupných centier to v stredu večer poriadne žilo. Dôvodom bola premiéra nového filmu Známi neznámi, ktorú si nedalo ujsť množstvo známych ľudí vrátane hlavných protagonistov spomínanej snímky. Medzi takými bola aj herecká hviezda Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou. Rodáčka z Banskej Bystrice zažiarila v elegantných dlhých čiernych šatách s hlbokým výstrihom. Brunetka bola v ten večer neprehliadnuteľná. No ešte viac udrel do očí jej nový imidž, ktorý predviedla.

Kristína Maštalírová na snímke z roku 2019. Zdroj: EMIL VAŠKO

Maštalírova polovička bola totiž roky verná vlasom po plecia, no tomuto je koniec. Sympatická Kristína sa rozhodla pre zmenu. Svoj účes si nechala skrátiť, keď sa ostrihala na tzv. mikádo. Treba uznať, že jej to veľmi pristane a Tomáš môže byť na svoju lásku právom hrdý.