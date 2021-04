Takto dogabaných ste markizáckych moderátorov ešte nikdy nevideli! A na svedomí to má jedna ,,známa stylistka." Pozrite sa, aké kúsky im vybrala. Preboha...

Ďalším hosťom v šou 2 na 1 bola Eva Evelyn Kramerová. O Evelyn je známe, že miluje jasné, živé farby, predovšetkým ružovú a v jej šatníku sa nájdu aj extravagantné kúsky. Podľa moderátorov 2 na 1 by preto v inom živote pokojne mohla byť módnou stylistkou. A čo by sa stalo, ak by sa mala postarať o imidž moderátorov televízie Markíza? Pozrie, ako ich Evelyn dogabala! A nevyhol sa tomu dokonca ani generályn riaditeľ Markízy Matthias Settele.

Najlepšie skončil Ján Tribula. Zdroj: tv markíza

Prečítajte si tiež: