Dvojica sa stretla pred štyrmi mesiacmi na akcii. Slovo dalo slovo a dohodli sa, že spolu natočia videoklip. A práve pri spoločnej práci to medzi nimi až tak zaiskrilo, že už dva mesiace tvoria pár. „Lucka je veľmi fajn ženská a je nám spolu dobre,“ netajil sa Petr v českom Blesku, ktorý má z predchádzajúceho vzťahu 4-ročného syna Sebastiana.

Lucie Vondráčková je opäť zamilovaná. Zdroj: Instagram

Dvojica sa spoločne aj so speváčkinmi deťmi vybrali na kúpalisko, kde sa k sebe správali ako zamilovaný pár a nemali problém ukázať svoju náklonnosť aj na verejnosti. „Pokiaľ nám to spolu vydrží, tak by spoločné dieťa nemal byť problém. Ja aj Lucka by sme ešte ďalšie chceli. A keby to bolo dievčatko, tak by sa pekne rozbil mužský gang, čo máme,” dodal Vojnar.

