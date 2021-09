Mnohí Slováci ešte určite majú v živej pamäti diváčku Zuzanu z prvej časti očkovacej lotérie, ktorú vyžrebovali, no nestihla povedať heslo do 20 sekúnd, lebo živý prenos sledovala cez internet. Niečo podobné sa stalo aj včera.

Ako posledný hosť sa v nedeľu večer predstavila zdravotná sestra z prvej línie z nemocnice v Považskej Bystrici pani Andrea Piačková. Tá vyžrebovala potencionálneho výhercu z Batizoviec - pána Eduarda. V tej chvíli ešte nikto netušil, ako "hviezdou" sa Edo stane. "Áno, tu Edo," zdvihol s týmito slovami telefón. "Čo práve robíte?" opýtala sa ho Vera.

Zdravotná sestra Andrea Piačková z prvej línie v Považskej Bystrici vyžrebovala smoliara Eda. Zdroj: RTVS

"Maľujem byt," zasmial sa a moderátori ho vyzvali povedať správne heslo. "Žiaľ, nepoviem vám heslo," povedal smutne Edo. "To, nemyslíte vážne!" zakričala Vera. "No, žiaľ nie," pokračoval Edo, ktorý dodal, že to nebola jeho priorita povedať heslo. Edo tak v sekunde prišiel o výhru 101-tisíc eur a získal tak "iba" symbolických 1000 eur.

Internetom sa okamžite začali šíriť reakcie na smoliara Eda. Jedni ho brali za hviezdu, iní, naopak, nerozumeli tomu, na čo sa vôbec registroval do lotérie, keď potom v nedeľu večer nesleduje živý prenos a obral sa tak o krásnu výhru. "A Edko to dnes zabil...Peniaze naozaj nie sú v živote najdôležitejšie, zobral to s prehľadom. Jasné, že taká možnosť príde raz za život, ale v skutočnosti tie peniaze človeka šťastným nespravia. Takže Edko, nech nie sú šmuhy po maľovaní bytu," reagoval divák Pavol. "Načo sa potom registroval?" napísala diváčka Andrea.

"Keby bol aspoň povedal že je v robote, alebo v službe. Všetci by ho ľutovali a zajtra by mal vzácnu návštevu z ministerstva financíí," vtipkoval ďalší Pavol. "Keby mal doma telku, tak to heslo povie, no nemal. Ale nemrzelo ho to, lebo to bral ako možný bonus. Kebyže vyhrá, očkovať sa dal pre svoje zdravie, toto mal už ako len bonus, že buď vyhrá alebo nie," reagovala istá Andrea. "Klobúk dole Edovi," napísala Mirka.

"Smutné, že asi nemal TV, a preto nevyhral. Veľmi mi je ľúto, že to s tým heslom ľuďom robí takéto negatívne "zážitky"," napísal opäť divák Pavol. "Prečo aj pri ňom nečakali, pokiaľ si zapne telku a až potom spustia časovač ako to bolo pri pani z Trnavy, či na každého iné pravidlá?" čudovala sa Henrieta. Viacerým naozaj nešlo do hlavy, prečo sa Edo vôbec registroval do lotérie. "Edo sa nemal ani registrovať, keď to má tak na saláme a zjavne mu 100-tisíc k životu nechýba. Mohli vytiahnuť lístok niekoho, komu by fakt pomohli a zároveň potešili," zamyslela sa diváčka Lucia.