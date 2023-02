Šou Na nože, ktorú v Česku diváci poznajú pod názvom Áno, šéfe! so Zdeňkom Pohlreichom (65), sa teší mimoriadnemu diváckemu úspechu. V slovenskej verzii pomáha reštauráciám šéfkuchár Martin Novák (37), ktorý v tretej časti navštívi prevádzku v Ludaniciach pri Topoľčanoch. Keď však vojde do kuchyne, takmer sa rozplače!

Martin Novák sa do tretice vyberie do reštaurácie v Ludaniciach pri Topoľčanoch. Hneď pri prvom pohľade na budovu ostane šokovaný. Uvidí totiž až 2 názvy a nebude vedieť, či je na správnej adrese. Po stretnutí s majiteľom sa dozvie, prečo tomu tak je: "Pred rokom a pol nás vysťahovali z predchádzajúcej adresy. Tam nám to fungovalo dobre. Zvýšili nám však nájom o trojnásobok, tak sme odišli." Keď Martin vojde dnu, opäť príde ,,facka." "Čistá hranolkáreň!" zahlási znechutene.

Na nože: Majitelia reštaurácie v Ludaniciach Zdroj: TV Markíza

Okrem nepríjemného zápachu, ktorý by v takejto reštaurácii nemal čo robiť, Martina šokuje aj neporiadok, ktorý hostia vidia za presklenými oknami. Najväčšie peklo ho však čaká v kuchyni. "Keby viem, ako to tu vyzerá, nič by som nezjedol," nestačí sa diviť. Nenašiel nič iné iba špinu. V mrazničke tovar po záruke a aj so živou plesňou, za pracovným stolom jedlo a na stenách hrubá vrstva mastnoty. Šéfkuchár neveril vlastným očiam, "Tak toto je neskutočné. Takú špinu v kuchyni som za 20 rokov v gastronómii ešte nevidel. Keby to je moja reštaurácia, tak by som ju zatvoril."

Šéfkuchár Martin Novák: Jedlo, ktoré ochutnal v Ludaniciach bolo z polotovarov. Zdroj: TV Markíza

Neskôr si to namieri rovno do mrazničky, kde nachádza samé polotovary. Aj halušky. "Halušky, tak tie si určite objednám, som zvedavý, čo mi čašníčka povie," zahlási do kamery. Čašníčka mu však pri objednávaní zahlási, že sú určite domáce. Ako dopadne ochutnávanie ostatných jedál a či sa reštaurácia vyhrabe z problémov, sa dozviete už dnes večer na Markíze.