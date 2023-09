Martin Novák sa v úvode druhej série Na nože vybral do Motorestu na Hôrke v Hliníku nad Hronom. A ako to už býva zvykom v tejto šou, opäť zažije rôzne situácie, nad ktorými sa nebude stačiť diviť. V spomínanom motoreste si vybral niekoľko jedál. No a keď ich začal ochutnávať, chytal sa za hlavu. Z vývaru zjedol len jednu lyžičku a zhodnotil ho slovami, že to je iba horúca voda. Následne ho prekvapila brokolicová polievka s nivou, čo nikdy v živote nevidel. Martin sa opäť stretol so špinou v kuchyni, ako tomu často bolo aj v 1. sérii tejto šou.

Martin Novák zo šou Na nože. Zdroj: tv markíza

Veľkým problémom motorestu bola hlavne elektrina, ktorá v danom podniku niekedy vypadávala aj 5-krát za deň. „Toto sa vám stáva často, že vypne prúd? Toto je asi ten najväčší bizár, čo som zažil v kuchyni,” zahlásil šokovaný Martin. „Čiže reštaurácia na baterky?” pokračoval. Za hlavu sa chytal aj keď zbadal špinavé toalety, ktoré sú vždy vizitkou danej prevádzky. Majiteľka Zdenka sa v čase nakrúcania onedlho chystala na materskú a tak sa Martin snažil "nakopnúť" jej kolegyne, aby sa uberali lepším smerom, aby Zdenka nemusela prevádzku zatvoriť, zatiaľ čo ona bude na materskej. Pomohol im vylepšiť menu, odporučil nové riady a dokonca vymyslel aj nový názov reštaurácie - Reštaurácia u Mamy. Na konci nešetril chválami na skvelý tím a uznal, že urobili veľký krok vpred. Hostia si nevedeli vynachváliť vylepšené jedlá.

Motorest na Hôrke, Hliník nad Hronom. Zdroj: tv markíza

Veľkou novinkou tejto série je to, že Martin sa bude zhruba po mesiaci od nakrúcania do každej prevádzky vracať, aby skontroloval, či sa držia jeho odporúčaní, čo sa zmenilo k lepšiemu, prípadne, či jeho rady odignorovali a idú nedajbože v starých koľajach. A tak zavítal do vynovenej Reštaurácie u Mamy, kde ho hneď zarazila jedna vec. V menu našiel prsia s broskyňou. "Toto prečo?" opýtal sa zhrozene čašníčky. V menu našiel ďalšie nedostatky, no na druhej strane bol spokojný, že používajú nové riady, ktoré im odporučil. Novák ochutnal aj zopár jedál a bol milo prekvapený - asi najviac nad vylepšenou chuťou fazuľovej polievky. Rovnako aj jedlá z mäsa veľmi pochválil, že boli oveľa chutnejšie. Na záver tak odovzdal 3 známky z možných 5, čo personál veľmi potešilo.