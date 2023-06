Galavečerom Miss Slovensko sprevádzali bývalý hokejový obranca Boris Valábik a ringový uvádzač Marek Polomský. Každé z dievčat sa predstavilo vo videovizitke a vlastným vystúpením, počas ktorého missky ukázali, v čom vynikajú. Po každej trojici si finalistky odchytil Boris, ktorý ich vyspovedal, otázky si však dávali aj súťažiace navzájom. A hoci je teraz Boris mimoriadne žiadaný, moderovanie rozhodne nepatrí medzi jeho najsilnejšie stránky. Počas večera sa viackrát mýlil, čo mu vyčítalo viacero divákov. „Valábik je športovec, nemá rečový prejav na takéto niečo, tŕpla som pri každej jeho vete,“ napísala diváčka. „Boris samé chyby, brbty. Mám ho rada, ale toto bolo už nad jeho sily,“ kopili sa komentáre.

Boris Valábik je super zabávač, ale moderovanie mu príliš nešlo. Zdroj: MATEJ KALINA

Nechýbala ani obľúbená prehliadka v plavkách, kde súťažiace predviedli svoje krivky. Pred vyhlásením celkovej víťazky sa rozdávali aj menšie tituly. Miss Smile sa stala Nina Nemčoková s číslom 7 a rovno tri tituly si počas večera uchmatla krásna Daniela Vojtasová s číslom 12, ktorú na základe diváckeho hlasovania vyhlásili za Miss Gosh, Miss Skin a Miss Voice. Pár dní pred samotným galavečerom získala aj tituly Miss Hubert a Miss Press. Ešte počas súťaže bolo možné hlasovať za titul Eva Miss Sympatia, ktorý získala finalistka s číslom 9 Petra Siváková.

Prvá vicemiss Petra Siváková. Zdroj: MATEJ KALINA

Tesne pred finálovou bodkou sa na pódiu ukázal riaditeľ súťaže Michael Kováčik, ktorý oznámil prekvapenie, že jedno z dievčat sa zúčastní na svetovom finále Miss Universe. Rozhodlo sa, že našu krajinu bude reprezentovať finalistka s číslom 3 Kinga Puhová. Následne oznámili tretie a druhé miesta. Druhou vicemiss sa stala Sonja Kopčanová a prvou vicemiss Petra Siváková.

Miss za rok 2021 Sophia Hrivňáková následne pomohla spolu s riaditeľom súťaže Michaelom Kováčikom korunovať oficiálnu víťazku. Veta, ktorú povedal pár sekúnd pred vyhlásením novej kráľovnej krásy, však vyznela všelijako, len nie ako kompliment. „Tentoraz to nie je tá najkrajšia, nie je to žiadna kráľovná krásy… Miss Slovensko na rok 2023 sa stáva finalistka s číslom 12 Daniela Vojtasová,“ vyhlásil Kováčik, ktorý vysvetlil, že tohtoročnú víťazku vybrali na základe toho, ktorá si to podľa nich zaslúžila najviac. Heslo „nehľadali sme ideál krásy, hľadali sme osobnosť“ sa tak nieslo až do samotného konca.

Nová Miss Slovensko 2023 Daniela Vojtasová. Zdroj: MATEJ KALINA

Prítomní hostia v sále aj diváci však jeho slová pred vyhlásením víťazky poriadne skritizovali. „Ešteže nepovedal, že vyhrala síce škaredá, ale aspoň má v hlave,“ smiali sa diváci. „Akože komentár ‚tento rok nevyhráva najkrajšia‘ ste si mohli odpustiť. Okej, heslom bolo, že už nehľadajú ideál krásy, ale to čo je za kompliment, prosím vás?“ kopili sa komentáre. „Miss bola vždy kráľovnou krásy a vždy to tak bude,“ reagovala Veronika. „Päť sekúnd pred vyhlásením víťazky dokola opakovať, že nehľadáte ideál krásy, kráľovnú krásy, tú najkrajšiu… sila. Vyhrala nádherná žena a vy ju vyhlasujete, akoby nebola krásna zvonka, ale len zvnútra. Som v šoku,“ nezdržala sa Dominika. „Presne tak! Vyhrala podľa mňa najkrajšia a vyhlásili ju ako nejakú ‚šeredu‘. Normálne mi jej bolo ľúto,“ pridal sa Tomáš. „Ja rozumiem, čo bolo heslom, ale celý čas to podávali zle. Mali skôr povedať, že vyhrala krásna žena s výnimočnou osobnosťou,“ objavilo sa v komentároch.

Krásna Daniela sa z víťazstva veľmi tešila. „Dúfala som v to, ale naozaj, ako ste povedali, konkurencia bola silná, dievčatá boli naozaj šikovné, talentované, priala som to naozaj každej. Viem, že to znie ako klišé, ale naozaj je to tak,“ povedala nám hneď po prenose sexi tanečníčka, ktorá je členkou známej tanečnej skupiny Ladylicious. Poznámka od riaditeľa Kováčika sa jej však rozhodne nijako nedotkla. ,,Veta, ktorá zaznela tesne pred vyhlásením hlavného titulu Miss Slovensko, sa ma nijak nedotkla. Ako ženy bývame častokrát súdené na základe nášho zovňajšku a ja som veľmi rada, že tohtoročný projekt Miss sa k tomu postavil inak. Krása osobnosti spočíva v našich kvalitách, hodnotách a v tom, čo vyžarujeme. A preto si tento ročník nezakladal len na fyzickej kráse, ale najmä na celkovej kráse osobnosti," dodala.

Víťazka Daniela Vojtasová. Zdroj: MATEJ KALINA

A čo na to riaditeľ súťaže Michael Kováčik? "Celá tá myšlienka bola prezentovaná dlhodobo a v širšom kontexte. Boli by sme radi, keby to verejnosť vnímala v tom hlbšom a pozitívnom zmysle. Každý vníma vonkajšiu krásu inak a každému sa páči iná vonkajšia krása. Je to však veľmi subjektívne. Všetky naše finalistky boli nádherné. My nehľadáme kráľovnú krásy, nehľadáme LEN krásne dievča, ale hľadáme krásnu komplexnú osobnosť, a to krásnu zvonka aj zvnútra. Daniela je mimoriadne krásna, o tom niet pochýb. Ale je zároveň talentovaná, inteligentná, pracovitá, zodpovedná, pokorná, a preto sa stala Miss Slovensko 2023!" vysvetlil nám. Pravdou však ostáva, že tesne pred vyhlásením víťazky skombinoval slová dosť nešťastne.

