Kamarátstvu medzi Davidom a Norou definitívne odzvonilo. V deň, keď varil a hostí pozval na program, sa Kabrheľová vyjadrila, že z neho spevák nikdy nebude, pretože na to nemá a rýchlo by si mal začať hľadať poriadnu prácu. To sa Davida mimoriadne dotklo a aj preto jej na Instagrame poriadne naložil. „Chcete vedieť, ako je to s Norou? Nora dostala 8 500 eur za túto reláciu a dokázala si odrezať svoje koleno a pokaziť naše kamarátstvo! To ja som ju sťahoval z Košíc. Paplóny som jej do Bratislavy ťahal, všetko bolo vždy v poriadku. A zrazu lóve, lóve, lóve a vtedy urobíme čokoľvek, aj si zničíme kamarátstvo..." rozohnil sa a Nore poslal aj odkaz. „Milá Nora, pardon, ja som ťa mal rád, to vieš, aj ťa budem mať rád, ale toto bolo celé použité proti mne. Pokiaľ viem, tak celá relácia sa od pondelka točí okolo mňa, a to bohužiaľ preto, lebo sa určití ľudia dali uplatiť neskutočnými prachmi. Nora povie, ja nemám nič! Ty nemáš nič? A Kabrheľ čo? Kde máš peniaze? Kde ich máš, sa ťa pýtam? Mám hovoriť ďalej?" nešetril ju v živom vysielaní.

Nora Kabrheľová v Bez servítky. S ostatnými súťažiacimi sa už istotne nestretne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cbkd-_HseYF/

,,Sťahoval som ju z Podunajských Biskupíc do Troch veží, kde som jej vybavil apartmán, ale to sa nevykrikuje, je to staršia dáma. A ona o mne povie, že ja nemám na to byť spevák? Ona môže rozprávať, ktorá žila s Braňom Mojsejom, ktorý bol teda veľký spevák. Normálne vypredával haly a štadióny. No doňho sa púšťať nejdem, on mi nič neurobil, ale bol to je manžel. Nechcem moc útočiť do Nory, nepatrí sa to. Je staršia a je dáma. Nepatrí sa, aby som o Nore hovoril, či pije alebo nepije," zachádzal do detailov David. Nora Kabrheľová však prekvapivo mlčala a k urážkam sa nijako nevyjadrovala, čo rozhodne nie je jej štýl. Až doteraz...

Namiesto toho, aby nahrala nejaké video, kde by Davidovi naložila, ho vysmiala jediným príspevkom. Na sociálnej sieti spravila anketu, kde mali ľudia hlasovať, či poznajú istého Radovana Kúdelku. A výsledky následne zverejnila. Radovan Kudelka je totiž pravé meno speváka Davida Keya. ,,Výsledok hlasovania za jednu hodinu: Viete, kto je Radovan Kúdelka? Áno: 9 %, Nie: 91 %," zabávala sa Nora, ktorá však príspevkom neskôr zmazala...

