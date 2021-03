Každý, kto zažil gastroenterologické vyšetrenie, vie, že prechádzka ružovou záhradou to rozhodne nie je. Pacienti majú pred týmto vyšetrením poriadny rešpekt a aj obavy. No v Bubánovej ordinácii býva napriek tomu veselo.

„Najveselšie sú kolonoskopia a fibroskopia. Ja sa úplne teším na to, ako to pacientom uľahčím, ako im odvediem pozornosť od týchto nepríjemných vyšetrení. U nás v ambulancii máme na celej stene prenádhernú tapetu, na ktorej je príliv mora. Pacientom vždy poviem: Pozrite sa, my vám robíme kolonoskopiu priamo na pláži a to robí málokto, takže môžete relaxovať a aj si pospinkať,” pobavil odborník v rozhovore pre časopis Senior.

Miloš Bubán. Zdroj: archív

Bubán rozosmieva pacientov aj vtipnými hláškami. „Napríklad: Ja osobne by som si to ani nedal urobiť. Pacienti sa na tom veľmi zabávajú a uvoľnia sa. A keď to chcem vyhnať do krajnosti, chytím prístroj a sestričky sa opýtam: Kde sa to vlastne zapína?” dodal so smiechom.

