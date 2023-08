Na spoločnú chatu vyrazili Ema, Marcela, Katka, Diana, Niki a Priscilla. A podľa storiek, ktoré pridávajú na Instagram, je jasné, že o zábavu tam majú postarané. Alkohol tečie potokom a dievčatá sa neustále rehocú. Neskôr sa k nim dokonca pripojil aj televízny ženích Tomáš Tarr, ktorý sa po rozchode s Petranou dal bleskovo dokopy so sexi Marcelou. A samozrejme, zobral so sebou aj Macinho rozkošného psíka Piškótku.

,,Princezná Katarína" sa chopila varechy. Zdroj: Instagram

Nevesty jazdia po okolí na štvorkolkách, varia si guláš, šantia vo vírivke a popíjajú. Užívať si s nimi mala aj Bejba, tej však do toho niečo vošlo a prísť nemohla. Poriadne sa odviazala aj ,,princezná Katarína", ktorá si na rannú prechádzku so psom vyrazila bez podprsenky a jednej ponožky... A istotne ste si všimli, že na chatu nezavolali Petranu, Terezu a ani Mirku... Je to pochopiteľné, asi by tam viaceré skočili do vlasov.

