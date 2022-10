Sotva prehrmel letný odchod Nora Mészároša (48), za ktorým mnohí videli nevraživosť medzi ním a Ottom, hoci oni sa jeden k druhému nevyjadrovali, vybuchla ďalšia bomba. Otto Weiter patril k najobľúbenejším tváram televízie. So zosnulou manželkou Andreou Fischer ((† 47) vyrábali 100 % progamu. „Museli sme to celé rozbehnúť. Neskôr sme už spolupracovali aj s dodávateľmi programov a širokým portfóliom umelcov, a tak sme dodávali asi 70% programovej štruktúry. S Petrou sme začali iba pred dvomi rokmi, ale stále sme dodávali okolo 50% programov a klipov interpretov,“ vysvetľuje Otto.

UŽÍVALI HO KRÁTKO. V Zálesí žili Otto a Andrea len štyri roky, spoločnosť im vo veľkom dome robili dva psy. Zdroj: SEBENA

Prečo sa rozhodol pre ukončenie spolupráce, nám povedal: „O nutnej zmene programovej náplne televízie alebo prípadnom odchode sme uvažovali už pred 4 rokmi s Andrejkou. Sledovanosť klesala, do TV sa dostávali nekvalitné klipy a programy a hoci sme niekoľkokrát upozorňovali majiteľov, aby sme urobili jasné dohody o kompetenciách a právach Nora Mészároša, neboli sme vyslyšaní. Jeho absolútne neobmedzená a nekontrolovaná činnosť pokračovala až do dnešnej doby, a tak sme sa s Petrou rozhodli ukončiť spoluprácu definitívne.“

Senzi TV Silvester Zdroj: Archív Otta Weitera

Napriek všetkému, nedalo sa to riešiť inak?

„TV Senzi som vždy cítil ako moje dieťa. Od začiatku sme poctivo pracovali. Sledovanosť a obľuba u divákov stúpala. TV Senzi nemala vlastné štúdiá, takže sme ich postavili, vybavili technikou, kamerami a vlastnoručne sme stavali scény. Asi to nikto netuší, ale TV Senzi sme boli my dvaja s Andrejkou a keď začal moderovať aj Noro, tak traja. Deväť rokov sme tomu venovali 24 hod. Denne – nápady, scenáre, súkromie a aj zdravie. Stačilo!“

Otto Weiter v štúdiu Senzi. Zdroj: Archív Otta Weitera

Ako hovorí Otto, keď sa Noro stal „bez akéhokoľvek právneho podkladu generálnym riaditeľom, interpreti nevedeli, komu veriť, Chceli sme sa dohodnúť s majiteľmi TV Senzi na odkúpení – bohužiaľ sme sa nedohodli. Nové programy sa nevyrábajú, od júna idú iba klipy a reprízy starých programov. Bol menovaný nový riaditeľ, aké má predstavy, kam bude TV smerovať, koho chce osloviť a kto to bude vyrábať – neviem. To bol posledný impulz k nášmu odchodu. Naši diváci, priatelia a ani interpreti si nezaslúžia, aby sa 6 mesiacov vysielali reprízy a pritom nikto netuší, čo bude ďalej a či vôbec.“

Otto Weiter slovenský spevák, textár a podnikateľ a Petra Maxin vytvorili nové spevácke duo. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Čo však na ich odchod hovoria majitelia TV Senzi Marcel Dekanovský a Peter Nunez. Rozchádzajú sa v zlom?

„Už niekoľkokrát sme sa chceli stretnúť s Petrom Núňézom, no stále má iné povinnosti. Pri návrhu odkúpenia Senzi sme si podali ruky a rozišli sme sa ako priatelia, kedy nám povedal: Keď si chcete založiť vlastnú TV, tak vám držím palce a kedykoľvek vám rád poradím“. A tak sa to oficiálne Peter dozvie pravdepodobne až z médií. S Marcelom Dekanovským máme dobrý vzťah, celý čas nám fandil a podporoval nás. Rozchádzame sa ako priatelia.“

Peter Nunez Zdroj: Profimedia



Nová televízna licencia však niečo stojí. Kde na ňu Otto s Petrou vzali?

„Kúpou akcií sme sa stali akciovými podielnikmi skupín televíznych staníc Šláger a tým sme sa stali výhradnými a majoritnými zástupcami stanice TV Šláger-PREMIUM pre Slovenskú republiku. Pretože hudba nepozná hraníc, dohodli sme sa, že k názvu pridáme slovo RODINA. Tento názov má hlbší význam. Programová štruktúra má osloviť všetky generácie divákov a ako hudobno-zábavný kanál obsiahne všetky hudobné žánre. TV Premium už vysiela, ale zatiaľ v režime voľných klipov a bez programov. Vysielať budeme na celom území Česka a Slovenska s pokrytím 98 %, pretože niektoré vybrané programy a klipy si budeme navzájom vysielať vo všetkých troch televíziách – Šláger originál, Šláger Muzika a Premium-Rodina.“

Malo ísť o prirodzenú obnovu obľúbenej hudobnej televízie Senzi TV, na povrch však vyplávali nečakané skutočnosti. Zdroj: Archív NMH

OTTO WEITER ušiel hrobárovi z lopaty. Po manželkinej smrti viedol veľmi nezdravý životný štýl. Zdroj: Archív NMH

Keď Noro Mészároš odchádzal, hovoril, že s ním pôjde väčšina interpretov, čo sa nakoniec nestalo. Ako je to v tomto prípade?

„Oni vlastne nemajú ísť kam, pretože TV Senzi nové programy nevyrába. Naviac nás, vďaka Bohu, vôbec nezaujíma, čo robí alebo sľubuje Noro. Ako sa zachovajú interpreti ďalej, je ich rozhodnutie a právo. Sme ale s Petrou presvedčení, že na základe predovšetkým čestnosti a výsledkov mojej 40-ročnej práce, Petiných skúsenosti s réžiou a veľkými muzikálovými projektmi, si každý interpret premyslí, či si nechá ujsť príležitosť účinkovať a propagovať svoje umenie v našej TV.“

Na snímke je Otto Weiter na oslave 80. narodenín speváka Dušana Grúňa. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Čo iné a lepšie viete interpretom ponúknuť v porovnaní s TV Senzi?

„Predovšetkým poctivú a profesionálnu robotu. Veľa nových koncertov a akcií. Čestnosť v rokovaní a spolupráci. Radosť a pohodovú atmosféru. Naďalej budeme rozširovať naše vysielanie, aby si čo najviac divákov preplo na naše kanály. S investormi sme vytvorili novú mobilnú aplikáciu, a tak si nás diváci a interpreti môžu kedykoľvek pozrieť live na celom svete. Toto neuveriteľne rozširuje reklamný dosah pre interpretov. A najdôležitejšie pre umelcov je, že budú pravidelne dostávať autorské tantiémy od ochranných organizácií ako Soza, Osa, Slovgram a Intergram.







