Košičan Matúš je poriadne impulzívna povaha. A najviac sa prejaví vtedy, keď si vypije. Už neraz krehkej a milej Xénii vulgárne vynadal, no to, ako sa k nej zachoval teraz, je vyslovený hnus.

Na Farmu sa po piatkovom dueli vrátili traja ,,chalupkári“, Lukáš, Michal a Mário. Kým ostatní sa z ich návratu tešili, Matúšovi sa to vôbec nepáčilo a svoju zlosť dával všetkým najavo. ,,Je mi z toho úplne zle. Zrazu sa vrátia tí istí ľudia, proti ktorým sme boli v dueli. Toto ma zničilo,“ prizná Matúš, a keďže Xénia sa z trojice úprimne tešila, on to vezme ako zradu a nechutne jej vynadá.

Matúš sa zachoval ako posledný hulvát. Zdroj: tv markíza



,,Skončil som s tebou! Ty vy***ená pi*a sku***ná! Choď do p...! Nájdi si nových kamarátov!“ kričal po nej a nadával jej takým štýlom, ako by sa žene nikdy povedať nemalo. Nieto ešte pred celým Slovenskom. ,,Pýtala som sa ho, prečo sa tak ku mne správa, on mi povedal, že som falošná a že sa bavím s chalupkármi,“ reagovala smutná Xénia. Odporný výstup Košičana uvidíte už dnes večer na Markíze.