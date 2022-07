Herec Štefan Kožka († 66) zomrel náhle pred necelými dvomi rokmi v decembri 2020. Pár dní pred smrťou nahral šokujúce video, v ktorom bolo vidieť, že koronavírus ho obral o všetky sily. Pitva nakoniec preukázala, že zomrel práve na následky COVID–19. Posledné obdobie žil v dome v neďalekej maďarskej dedinke Rajka. Ako to tam teraz vyzerá, čo je s jeho domom?

Štefan Kožka bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou bola Iveta Mandžárová a druhou herečka Zuzana Skopálová. S Ivetou mal dve dcéry a so Zuzanou jednu. Žiaľ, ani jedno manželstvo nebolo harmonické. V decembri 2015 Slovensko obletela šokujúca správa, že herec, údajne podgurážený alkoholom, napadol Skopálovú s nožom v ruke. Po incidente prekvapivo nejaký čas ešte bývali spoločne pod jednou strechou, no nakoniec išli od seba.

Kožka Štefan zomrel pred necelými dvomi rokmi. Zdroj: Miroslav Miklas

Po určitom čase sa Kožka presťahoval do nového domu v neďalekej maďarskej dedinke Rajka. S bývaním bol spokojný a jeho nehnuteľnosť bola naozaj veľmi pekná. K dispozícii mal veľkú záhradu s pozemkom. No práve v tomto dome ho v decembri 2020 našiel jeho sused v momente, keď Kožkovi už nebolo žiadnej pomoci. „Ležal doma. Jeho známy do domu vošiel preto, lebo ho už pár dní nevidel a mal zlý pocit a obavy,“ prezradil nám vtedy náš zdroj. S niekdajšou hviezdou markizáckeho seriálu Horná Dolná sa rodina a priatelia niekoľko dní po smrti rozlúčili v bratislavskom krematóriu a herec našiel miesto posledného odpočinku na Martinskom cintoríne.

Odvtedy je jeho dom v Rajke opustený. Po hercovej smrti pribudli na plote zapálené kahance a tie sú tam dodnes. O okolie domu sa už dlhší čas nikto nestará a v záhrade už vyrástla vysoká tráva. Vonku sú vyložené miska pre psa a veľká starodávna truhla. Dom pustne nielen pred bránkou, ale aj za ňou. Kým donedávna pred domom parkovalo hercovo auto, to je už preč. Vidieť však, že o dom a jeho okolie sa nikto nestará. „Minule tu parkovalo auto s českou značkou, ale neviem, či boli aj v dome. Ja som tu dlho nikoho nevidela. Taký pekný dom a takto pustne. Je to škoda,“ prezradila nám obyvateľka Rajky.



