V šou Survivor o rozprávkovú výhru 100-tisíc eur bojuje aj víťazka Farmy Xénia Gregušová. S jej odletom do Dominikánskej republiky mal problém jej priateľ Lukáš Stanislav. A niet sa čomu čudovať, ktorý chlap by bol rád, keby mu na niekoľko mesiacov odišla frajerka? Keď však uvidí, ako ju Nathan obchytkával, bude nahnevaný ešte viac. Ako vníma ich odlúčenie a prečo odletel tiež do Karibiku?

Do šou si bol pozvaný aj ty. Aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedel, že vybrali len Xéniu?

- Spoločne so Xenkou nás pozvali na pohovor, kde nám povedali, že by nás tam chceli ako pár. Celý čas sme to aj takto brali – že ak nás vyberú, tak tam pôjdeme spoločne. No žiaľ, nestalo sa a nakoniec sa to skončilo tak, že mohli vziať len jedného z nás. Samozrejme, že ma to zamrzlo, keďže som vedel, že na nejaký čas budeme oddelení. No zároveň som tuto skúsenosť doprial Xenke a som rád, že má možnosť zúčastniť sa na ďalšej reality šou.

Zaľúbenci Lukáš Stanislav a Xénia Gregušová. Zdroj: instagram

Teraz, keď šou vidíš, nezmenil si názor na to, že by si na ostrove chcel byť?

- Vôbec nie, dokonca si dovolím tvrdiť, že v tejto šou by som bol ako ryba vo vode. Milujem dobrodružstvá a súťaženie, prežil som ich vo svojom živote niekoľko a priam ich vyhľadávam, hrával som celý život futbal, rád súperím, takže ak mi zajtra niekto zavolá, či idem, ani sa nebalím a sadám na lietadlo.

Xénia zatiaľ nemala veľa priestoru sa prejaviť, ale za ten čas, čo bola na obraze, ako vnímaš jej pôsobenie? Je silnou súperkou pre ostatných?

- Xenka je rozumné dievča, vie, kedy a kde je potrebné prejaviť sa. Nepotrebuje sa prejavovať vo veciach, ktoré nemajú význam. Ako sa vraví, vyčkajte času a ona sa prejaví tam, kde je to potrebné a v pravý čas, to vám viem zaručiť.

V kmeňoch sa už začínajú tvoriť aliancie a sú tam aj nezhody. Bude Xénia terčom pre ostatných?

- Myslím si, že nie. Nemá byť prečo terčom. Tím si uvedomuje, že ju potrebuje a že nie je ľahký súper pre nikoho na ostrove. A už vôbec nie je konfliktný typ osobnosti, takže si myslím, že bude s každým vychádzať úplne v pohode. Jedine, že by niekomu prekážalo, že je v pohode a ešte k tomu aj silná hráčka.

Xénia je veľká bojovníčka. Zdroj: tv markíza

Myslíš si, že korona ju psychicky aj fyzicky oslabila?

- To si vôbec nemyslím. Táto hra je o hlave a tú má Xenka nastavenú dobre. A už podľa mňa dávno zabudla, že mala nejakú koronu.

Len pred pár dňami si sa vrátil z Karibiku. Prečo si si vybral práve túto destináciu? Aby si bol bližšie Xénii?

- Hahaha. Z jednoduchého dôvodu. Mám toho už precestovaného celkom dosť a v Karibiku som ešte nebol. A je tu teplo – posledné roky sa nejako snažím utekať pred zimou. Ale premýšľal som aj nad tým, že by som prepadol ostrovanov ako poriadny pirát. Rum by ich asi potešil.

Pred odletom Xénie si tvrdil, že s tým nesúhlasíš.

- Trošku sme situáciu aj my so Xenkou navonok odkomunikovali zle, čo vzbudilo podozrenia skrz moje video na YouTube, kde som hodnotil rok 2021 a k mesiacu november som dal otáznik. Povedal som, že to bol najhorší mesiac v roku, ale myslel som si to preto, že nás nezobrali obidvoch do Survivor. Boli sme z toho obaja smutní, nebolo to preto, že sme sa rozišli. A taktiež to spôsobilo Xenkino vyjadrenie v prvom videu pre Survivor. Potom sme to však ľuďom na mojom YouTube spoločne vysvetlili a rozlúčili sme sa na pár mesiacov a poviem vám, bolo to najemotívnejšie a najťažšie video, aké som kedy natočil.

Lukáš poslal Nathanovi odkaz priamo do džungle. Výborne sa však na tom zabával. Zdroj: Instagram Lukáš Stanislav

A čo hovoríš na Nathana, ktorý si s radosťou ochytal zadok tvojej frajerky?

Nathan mal konečne možnosť chytiť si poriadny zadok, keďže na Love Island sa k takejto príležitosti nedostal a nemal tam ani také krásne ženy. Takže… snáď si to užil, ale nech si nezvyká (povedal Lukáš so smiechom).

