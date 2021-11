Natália sa na začiatku hry všetkým chválila, že jej priateľ patrí medzi najlepších barberov na Slovensku, no po krátkom čase zmenila rétoriku. Keď jej od neho prišiel list, začala plakať, ako sa k nej nepekne zachoval a vôbec nepodporil jej nápad ísť do Farmy. ,,Povedal mi, že ma už nikdy nechce vidieť," fňukala pred kamerami. Viacerí diváci sa však zhodli, že sa mu vôbec nečudujú. Mnoho zadaných farmárov totiž po príchode do hry veľmi rýchlo zabudnú, že ich doma niekto čaká. A tak to bolo aj v prípade Naty... Tá sa postupne zblížila s Mesutom, s ktorým sa pred kamerami neustále objíma, vášnivo bozkáva, potom mu vzápäti povie, že to robiť nemôže a po pár hodinách už na ňom opäť visí. A toto jej správanie už ide na nervy nielen divákom, ale aj farmárom.

Natália sa vyjadrila, že za Mesutove správanie by sa v reálnom živote hanbila a páčia sa jej úplne iní chlapi. Zdroj: tv markíza

Stanka s Dávidom nad ňou neraz krútili hlavami. ,,Plače za frajerom, tak nech sa s ním rozíde! A nie že sa tu bude bozkávať s Mesutom," komentovali jej neustále mrnčanie. A aby toho nebolo málo, aj Natália to zrejme hrá na viacero strán. Keď je s Mesutom, hladká ho a bozkáva, no keď je s dievčatami, má na neho úplne opačný názor. Lune priznala, že to vôbec nie je jej typ, pretože sa jej páčia úplne iní chlapi. ,,Mne sa páči úplne iný typ chlapov. Mne sa páčia takí BAD BOYS a takí do spoločnosti a pokérovaní. A čo sa týka jeho správania, to aj ja často pozerám, že preeeeboha!" rozprávala sa s Lunou.

Natália už začína liezť divákom poriadne na nervy. Zdroj: tv markíza

Keď to diváčky počuli, nestačili sa čudovať. ,,Ja mám rada BAD BOYS, ktorí mi dajú po hube a majú ma u prdele. Poľutujte ma," reagovali znechutené fanúšičky šou. ,,Falošná pipka, ktorá potom plače, že počas jedného vzťahu skončila na pohotovosti," odkazujú jej diváci. ,,A ona nechápala, prečo ju frajer nechcel pustiť na Farmu! Asi dobre vedel, že je to teliatko, ktoré sa hneď na niekoho namotá," napísa ďalší divák. Viacerí sa však smejú aj z Mesuta: ,,Pred tým hovoril, že nie je pekná do tváre, keď išiel po Peti, ale odrazu mu je dobrá aj táto."

