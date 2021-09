Paľo Habera si pozorne prečítal, čo o sebe napísala v prihláške na kasting. ,,Tvoji rodičia chceli, aby si išla do SuperStar, ale ty si nechcela,” prečítal nahlas Habera. „Keby ma oni do toho nedotlačili, určite by som nešla,” prikývla porote Hana. Moniku Bagárovú preto zaujímalo, prečo ona nechcela. „Neviem, pripadá mi to také komerčné,” odrovnala všetkých svojou odpoveďou. „Ježiš, o čom to hovoríš, že komerčné?!” naštval sa Habera, ktorý jej po vystúpení poriadne vyčistil žalúdok.

Hana zo SuperStar. Zdroj: tv markíza

„Bola to komercia alebo nie? Už sa niekoľko rokov stierajú rozdiely medzi undergroundom a neviemakým štýlom. Neexistuje úplná definícia, čo je komerčné a čo nie. Všetko, čo je úspešné, môžeme považovať za komerčné, pretože komerčným sa zarábajú peniaze. A aj Billie Eilish, ktorú si spievala, je komerčná ‚jak prasa‘. Rob muziku tak, ako ju cítiš, a nezamýšľaj sa nad mindrákmi,” reagoval dosť podráždený Habera. „Strašne mi prekážajú ľudia, ktorí prešli touto súťažou, dostala ich hore a potom ich zrazu zavolá telka, že príďte zaspievať tú vašu spoločnú vec, jedna povie, že robí úplne inú muziku, a druhá povie, že ona je už niekde úplne inde,“ dodal na záver. Ako to s Hanou dopadlo, uvidíte v piatok večer na Markíze.

