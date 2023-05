Ivana a Marián Gáboríkovci si môžu užívať teplo, slnko a more v krásnej vile v Chorvátsku. Chvíľu to však vyzeralo, že bývalý hokejista ju nekúpi. Prekážala mu farba fasády!

Bývalý slovenský reprezentant a hráč NHL Marián Gáborík sa má prečo tešiť na dovolenku v Chorvátsku. Oddychovať môže v luxusnej vile, ktorú si tu s manželkou Ivanou kúpil. „Po skončení majstrovstiev sveta v hokeji by sem mal prísť aj s rodinou,“ povedal pre PLUS 7 DNÍ hokejistov otec Pavol, ktorého týždenník zastihol v luxusnom dome pri Jadrane.

Dedina Zatoglav je súčasťou Rogoznice a patrí k najkrajším lokalitám na jadranskom pobreží. Neopakovateľnú atmosféru Dalmácie umocňuje pohľad na biele vily zrkadliace sa v tyrkysovej vode.

Tu za hviezdy nie sú

Letovisko si obľúbili aj prominentní Slováci. Nehnuteľnosti tu majú podnikatelia, oligarchovia, v minulosti v Rogoznici napríklad u kamarátov dovolenkoval aj bývalý minister zdravotníctva Richard Raši.

Fotografiami z výletov zo „slovenskej riviéry“ sa na sociálnych sieťach viackrát pochválila aj tanečnica Ivana Gáborík. Do malebnej krajiny sa celebritná dvojica Gáboríkovcov natoľko zaľúbila, že si tu pred dvoma rokmi kúpila rezidenciu. Modernú vilu natretú na červeno vidieť už zďaleka. Je priamo nad morom, po pár schodoch zbehnete na pláž.

Gáboríkovci si vilu zrejme kúpili aj preto, aby si mohli užiť súkromie. Zatoglav je totiž dostatočne vzdialený od Rogoznice preplnenej slovenskými turistami, navyše miestni často ani netušia, koho majú za susedov. „Gaborík? Takého nepoznám. Kto to je?“ netuší Chorvát z vnútrozemia, ktorý dovolenkoval v apartmáne vedľa vily Gáboríkovcov. Ani miestni Zatoglavčania viac nevedia. „Ten červený dom patrí Slovákovi,“ povie nám starší chlap, ale viac nevie. Ani jeho syn Stipe nič netuší o hokejových úspechoch Gáboríka. Akurát podotkne, že u Slováka pred pár dňami brigádoval. „Potreboval pomôcť s palmami. Spolu so synovcom sme ich vyberali a potom pílili motorovou pílou,“ vraví. S Mariánom sa ešte nestretol, o pomoc ho poprosil jeho otec Pavol. „Doteraz s nimi neboli žiadne problémy, sú to dobrí susedia,“ hovorí Stipe.

Rodičia prišli v predstihu

„Marián tu nie je. Teraz tu dovolenkujeme my,“ hovorí Pavol Gáborík, ktorého redaktori PLUS 7 DNÍ stretli aj s jeho ženou Silviou pred dovolenkovou vilou. Prezradí, že po skončení hokejových majstrovstiev príde zrejme aj Marián s rodinou.

