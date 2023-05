O drag queens sa viac hovorí, odkedy modelka Taťána Kuchařová obvinila exmanžela Ondřeja Gregora Brzobohatého zo sexuálnej odlišnosti a záľuby v nosení ženských šiat. Tvrdí, že po nej vyžadoval sex, počas ktorého by bol prezlečený za ženu! „O svojej sexualite som nikdy nepochyboval. Moja orientácia je a vždy bola heterosexuálna,“ oponoval hudobník. „Ako decko som sa prezliekal za rôzne postavy z filmov a predvádzal som sa rodičom. Som veľkým fanúšikom drag queen. Niekomu to môže pripadať zvláštne alebo divné, ale ja sa pri tom skvele bavím a náramne sa odreagujem. Rozhodne to však nemá vplyv na moje duševné zdravie alebo sexuálnu orientáciu,“ povedal Ondřej, ktorý ako drag queen používa meno Tiffany Ritchbitch.

Ondřej Brzobohatý ako drag queen. Exmanželke sa to rozhodne nepáčilo. Zdroj: Archív Blesku

Ondřejova partnerka Daniela Písařovicová (44) sa vraj o jeho netradičnej záľube dozvedela hneď na prvom rande. A ako reagovala? Bola aj na akciách drag queens, páčili sa jej, je to podľa nej zábava. „Pokiaľ by to pre mňa bol problém, s Ondrom by som sa prestala vídať,” povedala Daniela českému Blesku.

Znie to neuveriteľne, ale muži sa prezliekali za ženy už v antickom Grécku! Vtedy totiž ženy nesmeli byť herečkami, takže muži museli zahrať aj ich úlohy. Prvé zmienky o použití výrazu „drag“ sú z roku 1870, keď označoval mužských hercov prezlečených do ženských šiat.

