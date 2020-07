Herec Pierre Brice († 86) túžil po štúdiu architektúry, no osud to zariadil inak. Navždy zostane v srdciach fanúšikov ako slávny náčelník Apačov Winnetou. Prvým filmom bol Poklad na Striebornom jazere v roku 1962 a na prekvapenie pre samotného Bricea zaznamenal obrovský úspech. Potom vznikli ďalšie tri pokračovania: Winnetou I (1963), Winnetou II (Winnetou: Červený džentlmen, 1964) a Winnetou III (Winnetou: Posledný výstrel, 1965). A toto sú najväčšie pikošky.

* Karl May napísal Winnetoua v roku 1875. Jeho projekcia divokého západu bola založená na predstavivosti, keďže pred napísaním knihy nikdy nebol mimo rodného Nemecka.

* Karl May mal ťažké detstvo - osem z jeho 13 súrodencov zomrelo v útlom veku a Karl pre drobné krádeže skončil viackrát vo väzení. Aj knihy o Winnetouvi napísal vo väzení.

* Postava Old Shatterhanda je alter egom Karla Maya.

Pokrvné bratstvo s náčelníkom Apačov Vinnetuom (Pierre Brice). Zdroj: Profimedia

* V roku 1987 pri príležitosti 75. výročia smrti Karla Maya vydala nemecká pošta špeciálnu sériu známok s postavou Winnetoua.

* Takmer s 12,5 milióna divákmi je Winnetou druhým najnavštevovanejším filmom v československých kinách, na prvom mieste je Poklad na Striebornom jazere (takmer 13,2 milióna divákov). V tom čase malo Československo takmer 14 miliónov obyvateľov, takže spomínané filmy videl takpovediac každý z nich.

