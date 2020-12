Sympatická Aneta prežívala dlhé mesiace chvíle ako zo zlého filmu. Ani vo sne by jej totiž nenapadlo, že sa jej stane to, čo sa jej prihodilo. Moderátora Vila Rozborila z relácie V siedmom nebi privítala v prenajatom byte, v ktorom aktuálne býva so svojím synom Damiánom a mamou Janou. Na tom by nebolo nič čudné, pretože veľa ľudí býva v podnájmoch. Realitou však je, že Aneta nemala žiadnu inú strechu nad hlavou a boli bez adresy trvalého bydliska. V minulosti bývala v malom, no vlastnom dvojizbovom byte v Kysuckom Novom Meste. Lenže potom nastalo osudové rozhodnutie.

„Keď Damián rástol, tak chcela niečo väčšie. Chcela, aby Damián mal väčší priestor. Aby mal svoju izbu, aby sa mal kde vybehať,“ povedala Anetina mama Jana. Tmavovláska predala byt a z peňazí, ktoré utŕžila, vyplatila hypotéku, ktorú splácala. K zvyšným peniazom si vzala spotrebný úver a zaplatila takmer 30 tisíc firme, ktorá jej mala postaviť montovaný dom. „Oni mi sľúbili, že do štyroch mesiacov mi postavia dom. Čiže ja som ten byt predala kvôli tomu domu,“ vysvetlila Aneta.

Veľký sen sa však zmenil na nočnú moru. Firma nezačala na pozemku žiadne stavebné práce a situáciu jej nijako nevysvetlili. „Prestali so mnou komunikovať. Poslala som aj odstúpenie od zmluvy, ale nič sa nedeje. Dala som to aj na Generálnu prokuratúru. Odtiaľ mi len prišli papiere, že to zamietajú, lebo to nie je trestný čin,“ povedala so slzami v očiach. Aneta tak prišla o peniaze, ostala bez strechy nad hlavou a navyše s dlhom za spotrebný úver.

FOTO DOMU, KTORÝ ANETA DOSTALA OD JOJKY, NÁJDETE V GALÉRII >>

„Nemám strechu nad hlavou, nemám peniaze. Nemám nič. Ale aspoň mám malého. Spolu to zvládneme,“ povedala V siedmom nebi. Ich situácia bola naozaj bezútešná a prakticky neriešiteľná. Našťastie, stále je medzi nami množstvo dobrých ľudí. Takými sú ľudia, ktorí o Anete do Siedmeho neba napísali, no najmä majiteľ stavebnej firmy, ktorého Vilo oslovil. Pomoc sa zmenila na najväčší sen v histórii Siedmeho neba. Rozboril zariadil, aby jej postavili vysnívaný dom. Celý príbeh uvidíte V siedmom nebi v nedeľu o 20.35 na JOJ.