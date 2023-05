Náhla smrť talentovaného a mimoriadne obľúbeného herca a muzikanta Dana Heribana (†43) šokovala celé Slovensko. Z jeho nečakaného odchodu sú jeho dlhoroční kolegovia zdrvení. Napriek tomu nabrali silu, aby si na kamaráta prišli zaspomínať do Telerána. Bolo to však doteraz najťažšie živé vysielanie.

Z náhlej smrti Dana Heribana sa jeho blízki kamaráti a kolegovia nevedia spamätať. V stredu ráno dostal zástavu srdca a privolaní záchranári mu už pomôcť nedokázali. Pritom... Deň pred tým bol s veľkými bolesťami chrbta v nemocnici. Na famózneho herca a muzikanta si do Telerána prišli zaspomínať režisér Nikita Slovák a herec Peter Sklár, ktorý s Danom účinkoval v Hornej Dolnej.

Dano Heriban v seriáli Horná Dolná Zdroj: TV Markíza

Obaja mali zaslzené oči a len ťažko hľadali slová. ,,V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju hlbokú sústrasť jeho rodine a najbližším aj všetkým ľuďom, ktorí ho mali radi. Dano bol úžasný. Tá jazda s ním, keď sme deväť rokov točili Hornú Dolnú, bola parádna. Bol to nádherný úsek života. Dano bol vtipný, nebol to jednoduchý človek, ale bol čistý, priamy, mal svoj názor a úžasne ho presadzoval. A hlavne z neho ten talent normálne prskal," povedal s trasúcim hlasom Sklár. ,,Na Danovi som mal rád, že bol taký svoj. On nebol, ako povedal Peťo, jednoduchý človek, že natriem ťa na chleba alebo čo... Jeho si musel človek získať a bol nesmierne talentovaný. On bol napojený na túto krajinu, na túto zem," spomínal Nikita na kamaráta a po tvári mu stekali slzy.

Režisér Nikita Slovák mal po celý čas slzy v očiach. Zdroj: TV Markíza

Snažili sa spomínať aj na vtipné zážitky, no aj pri takýchto spomienkach nemohli prestať plakať. A neudržala sa ani moderátorka Kveta Horváthová. Cez video hovor sa spojili aj s herečkou Evou Pavlíkovou. ,,Mne je veľmi ľúto, čo sa stalo. Pre mňa Dano, okrem toho, že bol výnimočný umelec, tak bol skvelý človek a mal srdce plné lásky. Málokto tak krásne rozpráva o rodine, o svojich blízkych, vyznáva sa verejne k láske k svojej manželke. Jeho hudba a tvorba tu zostane s nami v našich srdciach. Je mi ľúto, že musíme o ňom hovoriť už v minulom čase, ale v našich srdciach bude stále," prihovorila sa divákom s uplakanými očami herečka. Na konci pustili Danovu krásnu pesničku s názvom Mama z neba.

