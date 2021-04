Voda, korbáč, voňavka a výslužka pre šibačov. Zvyky, ktoré k Veľkej noci jednoducho patria. Chlapci sa oblievačky nevedia dočkať, no mnohé dievčatá sa klepú od strachu. Aj preto zvyknú odchádzať z dochu alebo nikomu neotvárať. A na túto tému sa so svojimi hostkami v relácii Silná zostava zhovárala Veronika Cifrová Ostrihoňová.

„Pre mňa to nie je príjemná skúsenosť, pretože ja si pamätám také násilné prejavy záujmu,” začala diskusiu evanjelická farárka Eva Oslíková. Etnologička Zuzana Beňušková sa však snažila vysvetliť, že tieto tradície však nemajú nič spoločné s násilím: „Áno, toto má korene ešte v starých roľníckych kultúrach. Dotyk prúta na mladej žene plnou silou a aj tá voda, tak to má všetko zabezpečiť zdravie. Takže tí chlapci nechcú robiť žene žiadne príkoria. Idú podľa tradičných modelov.”

Evanjelická farárka Eva Oslíková a výtvarníčka Ivana Šáteková. Zdroj: rtvs

Ďalší hosť, výtvarníčka Ivana Šáteková však s touto teóriou absolútne nesúhlasila. „Úplne chápem, že to myslia dobre, ale to, ako sa cíti žena obklopená skupinou tých mužov… Zdá sa mi to až také ponižujúce. Kedysi to tak bolo, ale už sa to obdobie posúva. Ja zbieram staré ľudové piesne, v ktorých sa vyskytuje tá krutosť mužov voči ženám a doba sa posunula,” vyhradila sa proti veľkonočným zvykom a rovnako na to nazerá aj Ostrihoňová.

„Keď som bola malá, bála som sa ráno na veľkonočný pondelok zobudiť, lebo som vedela, že v tej chvíli sa na mňa vyleje 16 kýbľov vody, smradľavá voňavka, niekto ma bude trieskať korbáčom a ešte budú odo mňa čakať, že im dám maľované vajce a ešte aj peniaze. Na jednej strane ide o najväčší kresťanský sviatok, ale sú tam aj pohanské tradície, ktoré to celé deformujú,” zaspomínala si Veronika na svoju mladosť. Po konci debaty na túto tému moderátorkám naložili diváci. A aby toho nebolo málo, niektorí sa začali hádať aj medzi sebou.

Moderátorka Silnej zostavy Veronika Cifrová Ostrihoňová. Zdroj: rtvs

„Slovenské tradície ostanú tradíciami, môžete sa aj na hlavu stavať a ‚tliachať‘ si medzi sebou, čo chcete!” reagovala nahnevaná Katarína. „Primitívne stereotypy. Za to, že vy máte zlé skúsenosti s týmto zvykom, nemusí to každá žena tak brať!” ozval sa aj divák Ladislav. „Svoje deti som nikdy neviedol k šibaniu, aj keď som bol v tej kultúre narodený a tiež som chodil šibať ako decko. Osobne sa mi zdá krajšie, keď deti hľadajú čokoládové vajíčka a zajacov v záhrade, akoby mali šibať a oblievať mamu,” pridal sa divák žijúcu vo Francúzsku. „Ešte nech si tam Ostrihoňová pozve kamošku Hanzelovú a zhodnú sa na tom, že šibanie je obťažovanie,” smial sa Lukáš. „To, či to je obťažovanie, rozhodne každá žena! A možno ju to obťažuje, ale nemá na výber!” odkázala mu následne diváčka.

Na snímke tradičná šibačka a oblievačka na Veľkonočný pondelok v podaní členov folklórneho súboru Striebornica 2. apríla 2018 v Piešťanoch. Zdroj: Martin Palkovič

„Verejnoprávna televízia?? Otázka, či majú tradície význam? Čas na zmeny? Neviem v predvečer Veľkého piatku nájsť vhodné slová alebo vetu!” napísal nahnevaný Radoslav. Následne začali niektorí muži v komentároch slovne útočiť na ženy, urážať ich a nazývať ich feministkami. Diváčky im to však riadne osladili. „Vám ide iba o prachy, čokoládové vajíčka vás už dávno nezaujímajú a následne sa poriadne opiť!” Ostrihoňovej sa tak opäť poriadne relácia vymkla spod kontroly.

Mohlo by vás zaujímať: