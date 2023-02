Ukázali viac, ako chceli! Alebo to bol zámer? Niektoré krásky prišli do Obecního domu na Česko-Slovenský ples v poriadne vyzývavých šatách. Najväčší rozruch spôsobila modelka Andrea Verešová (42), ktorá ukázala takmer všetko!

Andrea Verešová mala na sebe nádherné šaty od dvornej návrhárky Jany Pištejovej. No priesvitný tyl posiaty striebornými trblietkami spôsobil, že hostia neraz zazreli aj to, čo by mal vidieť iba jej manžel Daniel Volopich. A to práve v tom momente, keď ju manžel fotil na schodoch. Andrea roztiahla sukňu a vtedy jej bolo vidieť celé nohavičky. Niektorí si dokonca šuškali, že pod priehľadnou látkou bola dokonca naostro! Pri detailnom pozretí je však vidno, že nohavičky predsa len mala.

,,Šaty mám od mojej vernej a obľúbenej návrhárky Janky Pištejovej. Teraz bola téma príroda, takže sme robili niečo medzi hmlou, labuťou a hviezdnou dráhou. Bol to náš spoločný nápad, tvorili sme to asi dva mesiace. Dokonca sme do poslednej chvíle mali na výber dva modely, ten druhý si ešte nechám na ďalšiu príležitosť. Zvolili sme bielu farbu, lebo ju milujem - je to pre mňa symbolická farba slobody a mieru, elegancie, ale aj čistoty, a to mi patrí aj na tento ples, lebo biela je aj na našej štátnej vlajke a určite to nie je iba farba na svadbu - to sú predsudky," povedala nám Andrea. Nebola však jediná, ktorá v ten večer provokovala.

9. ročník Česko-Slovenského plesu: Na snímke Andrea Verešová. Zdroj: Peter Frolo

Štíhlu postavičku predviedla v šatách z červenej priesvitnej látky dcéra exministra zdravotníctva Miroslava Ludvíka Karolína. Jej model pripomínal skôr erotickú bielizeň. Pod šatami mala tangáče, ktoré jej pri každom predklone kvalitne presvitali.

Po poriadne odvážnom kúsku siahla modelka Jana Doleželová. Tá zvolila podprsenku v perleťovej farbe a odhalila holé a ploché brucho. Nohy skryla pod jemnú saténovú sukňu.

